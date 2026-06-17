Стало известно, сколько в России стоит собраться на выпускной в 2026 году

Подготовка к выпускному вечеру в 2026 году обходится девушкам заметно дороже, чем юношам. Согласно исследованию ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась « Газета.Ru », минимальный набор для выпускницы стоит около 20,8 тыс. рублей, тогда как выпускнику потребуется примерно 12 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что представители поколения Z все чаще отказываются от показной роскоши и выбирают практичные решения. Вместо дорогостоящих нарядов на один вечер молодежь предпочитает вещи, которые можно носить и после праздника.

С начала мая по начало июня количество покупок одежды в интернет-магазинах выросло на 15%, а средний чек снизился на 21% — до 8,8 тыс. рублей. Это подтверждает тренд на более рациональное потребление.

У юношей снижается интерес к классическим костюмам и туфлям. Их место занимают более удобные варианты одежды и обуви. При этом спрос на базовые белые рубашки остается стабильным.

Среди девушек сохраняется интерес к вечерним платьям, однако все большую популярность набирают кроссовки, лоферы и другая комфортная обувь. Одновременно резко вырос спрос на аксессуары, позволяющие создать индивидуальный образ без крупных затрат.

Также аналитики зафиксировали рост расходов на услуги ателье, салонов красоты и барбершопов. Особенно заметно увеличился интерес молодых мужчин к уходу за внешностью: оборот барбершопов вырос более чем на четверть по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что средняя цена маникюра с гель-лаком в Подмосковье — 1800 рублей.