Прославившийся на ПМЭФ полицейский задумался о стендапе

Сотрудник полиции Алексей Тарасов, привлекший внимание гостей и пользователей соцсетей во время Петербургского международного экономического форума, сообщил о возможных творческих планах. В беседе с РИА Новости он рассказал, что рассматривает идею создания собственной стендап-программы.

По словам Тарасова, опыт общения с большой аудиторией у него уже есть. Он отметил, что много лет занимается музыкой и играет на ударных инструментах, что помогло ему научиться взаимодействовать с публикой и уверенно чувствовать себя перед людьми.

Полицейский не исключил, что в будущем может организовать концерт или другое публичное мероприятие, где сможет ближе пообщаться с аудиторией.

Тарасов также рассказал, что более 13 лет служит в органах внутренних дел, успешно совмещая работу с увлечением музыкой. Он подчеркнул, что сотрудники полиции ведут обычную жизнь, имеют разнообразные интересы и хобби, о которых многие даже не догадываются.

По его мнению, среди представителей правоохранительных органов немало талантливых и творческих людей, которые находят время для самореализации вне службы.

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