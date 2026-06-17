Эксперт предупредила о смертельно опасном вирусе, который переносят лисы

При встрече с лисой человеку следует избегать любого взаимодействия с животным, поскольку такие звери остаются одними из основных природных переносчиков бешенства. Об этом в беседе с телеканалом « 360 » сообщила инфекционист, профессор кафедры педиатрии и руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.

Специалист отметила, что в последние годы лисы все чаще появляются рядом с населенными пунктами и могут искать пищу поблизости от людей. Однако внешне спокойное поведение животного не позволяет определить, заражено ли оно опасной инфекцией.

По словам врача, угрозу представляют не только укусы диких животных. Передача вируса бешенства возможна и через слюну, если она попадает на поврежденные участки кожи или слизистые оболочки. Именно поэтому любой контакт с лисой следует рассматривать как потенциально опасный.

Мескина подчеркнула, что при случайном соприкосновении с животным необходимо как можно быстрее промыть кожу или рану большим количеством воды с мылом. После этого важно без промедления обратиться за медицинской помощью, чтобы специалисты оценили риск заражения и при необходимости назначили профилактическое лечение.

Эксперт напомнила, что бешенство относится к числу наиболее опасных вирусных заболеваний, поэтому игнорировать даже незначительный контакт с потенциальным переносчиком инфекции нельзя.

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