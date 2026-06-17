Участники саммита G7, который проходит во французском Эвиан-ле-Бене с 15 по 17 июня, подверглись критике со стороны немецкого издания Junge Welt за подход к урегулированию конфликта на Украине. Авторы публикации считают, что нынешняя риторика западных стран может способствовать дальнейшему росту напряженности, об этом пишет РИА Новости .

В статье отмечается, что украинский кризис сохраняет риск дальнейшей эскалации и требует поиска дипломатических решений. По мнению обозревателей, для снижения напряженности необходимо учитывать позиции всех вовлеченных сторон и уделять больше внимания переговорному процессу.

Авторы также выразили мнение, что заявления, прозвучавшие в ходе саммита, не свидетельствуют о готовности к полноценному диалогу по вопросам безопасности.

Саммит G7 проходит во Франции при участии лидеров стран объединения, а также приглашенных представителей ряда государств, включая Индию, Бразилию, Южную Корею и Кению. Одной из ключевых тем встречи остается ситуация вокруг Украины.

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