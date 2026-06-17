Месси забил на своем шестом чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шестом чемпионате мира. Его достижение могут повторить португалец Криштиану Роналду и мексиканский голкипер Гильермо Очоа.

Месси вышел в стартовом составе матча с Алжиром. Уже на 17-й минуте нападающий открыл счет в игре. Лео получил мяч от Родриго Де Пауля и сотворил очередную красоту, пробив с левой в девятку.

Месси отличился и чуть ранее, но его гол отменили из-за офсайда.

Всего на счету великого аргентинца стало 14 забитых мячей в финальной части чемпионатов мира. В матче Франция — Сенегал (3:1) этой отметки достиг Килиан Мбаппе, сделав дубль. Рекордсменом по числу голов на ЧМ является немец Мирослав Клозе (16).