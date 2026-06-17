Минздрав подготовил обновленный стандарт лечения шизофрении

Министерство здравоохранения России разработало проект обновленного стандарта оказания медицинской помощи пациентам с шизофренией. Документ предусматривает расширение перечня диагностических процедур и корректировку подходов к лечению заболевания. Это следует из проекта приказа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС .

Согласно проекту приказа, госпитализированным пациентам смогут дополнительно назначать исследования на наличие наркотических веществ. Также в список возможных обследований включены анализы на вирусные гепатиты B и C, ВИЧ-инфекцию и возбудителя сифилиса.

Кроме того, в обновленном стандарте предусмотрено применение методов экстракорпоральной очистки крови, включая плазмаферез и гемосорбцию. Эти процедуры используются для удаления из организма токсинов и других вредных веществ.

Изменения затронут и немедикаментозную помощь. В проекте документа отсутствует групповая терапия с участием родственников пациентов, которая была предусмотрена действующими рекомендациями.

Корректировки коснутся также лекарственного обеспечения. В перечень препаратов предлагается добавить Брекспипразол и Тетрабеназин, тогда как Алпразолам планируется исключить из стандарта.

Действующий порядок лечения шизофрении применяется с 2022 года. После утверждения нового приказа медицинские организации смогут руководствоваться обновленными требованиями при оказании специализированной помощи пациентам с данным диагнозом.

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