ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 12 декабря

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 340,6 кв.м., к/н: 50:04:0070206:52; Нежил. здание (Баня) общ.пл. 29,6 кв.м., к/н: 50:04:0070203:1528; Бассейн крыт. типа, общ.пл. 122,9 кв.м.; Нежил. здание (хоз. строение), общ.пл. 63,0 кв.м., к/н: 50:04:0070101:3135; Нежил. здание (Гараж), общ.пл. 57,7 кв.м., к/н: 50:04:0070203:1529; Зем. уч. №9а, общ.пл. 1000 +/-11 кв.м., к/н: 50:04:0070203:654; Зем. уч. №9, общ.пл. 1620 кв.м., к/н: 50:04:0070203:653. Адрес: МО, Дмитровский р-н, д. Лупаново, ул. Родниковая, д. 9. П.770-ПОТ от 24.11.25. Собств: Шамсиева Г.Р. Взыск: Рывкин К.А. Цена: 46 171 110,40 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 244,0 кв.м., к/н: 50:04:0100703:203; Зем. уч., общ.пл. 1406 кв.м., к/н: 50:04:0100703:49. Адрес: МО, г/пос. Дмитров, с. Пересветово, д. 58. П.779-ПОТ от 24.11.25. Собств: Цинцадзе Е.А. Взыск: Курбанов А.Ф. Цена: 15 000 000,00 р.

3. Комн., общ.пл. 19,5 кв.м., к/н: 50:28:0010575:67, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Талалихина, д.8, кв.28, к.3. П.769-ПОТ от 24.11.25. Собств: Банюков В.М. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 2 673 600,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 58,0 кв.м., к/н: 50:28:0010232:51, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, д. 58, кв. 20. П.772-ПОТ от 24.11.25. Собств: Иванов А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 398 400,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 39,3 кв.м., к/н: 50:23:0030155:2511, адрес: МО, Раменский р-н, д. Островцы, мкр. «Новые Островцы», ул. Баулинская, д.7, кв. 14. П.778-ПОТ от 24.11.25. Собств: Задоян М.И. Взыск: ПАО Банк АК Барс. Цена: 3 880 000,00 р.

6. Зем. уч., общ.пл. 912 +/-21 кв.м., к/н: 50:23:0020379:2974, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское. П.765-ПОТ от 19.11.25. Собств: Рзаева А.Э. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 006 400,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 45,8 кв.м., к/н: 50:09:0060510:1360, адрес: МО, Солнечногорский р-н, рп. Ржавки, д. 17, кв. 7. П.753-ПОТ от 19.11.25. Собств: Фомин А.В. Взыск: ООО «Фрегат». Цена: 5 132 000,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 42,4 кв.м., к/н: 50:09:0080103:2055, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. 42, кв. 27. П.755-ПОТ от 19.11.25. Собств: Федосеева Е.Б. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 3 240 902,40 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 70,2 кв.м., к/н: 50:09:0070101:14467, адрес: МО, г. Солнечногорск г.о, рп. Андреевка, д. 33а, кв. 31. П.763-ПОТ от 19.11.25. Собств: Левитес М.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 9 678 400,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 89,7 кв.м., к/н: 50:09:0090203:5325, адрес: МО, Солнечногорский р-н, дп. Поварово, мкр. Локомотивный, д. 11, кв. 31. П.774-ПОТ от 24.11.25. Собств: Ибрагимов Ф.Н. оглы. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 939 200,00 р.

11. Жил. дом, общ.пл. 130,0 кв.м., к/н: 50:33:0000000:73421; Зем. уч., общ.пл. 1527 кв.м., к/н: 50:33:0020172:109. Адрес: МО, г.о. Ступино, д. Проскурниково, терр. ДНП "Партнёр 2008", 71. П.781-ПОТ от 24.11.25. Собств: Страхова Л.В. Взыск: ГК АСВ. Цена: 5 826 354,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 84,8 кв.м., к/н: 50:15:0090301:2486, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, Косинское шоссе, д. 6, кв. 20. П.602-ПОТ от 09.09.25. Собств: Коннова Е.А. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 5 922 800,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 1202 +/-1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1238, адрес: МО, Воскресенский р-н. П.718-ПОТ от 24.10.25. Собств: Сейидова М.Г. кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 248 625,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 8088 кв.м., к/н: 50:04:0270406:29; Нежил. здание (производ. корпус №1), общ. пл. 2038 кв.м., к/н: 50:04:0270406:112 (д. 21, корп.3); Нежил. здание (склад, навес для сырья), общ. пл. 620 кв.м., к/н: 50:04:0270408:54 (д.21, корп.10); Нежил. здание (производ. корпус №3), общ. пл. 666,9 кв.м., к/н: 50:04:0270406:115 (д.21, корп.4); Нежил. пом. (часть здания-пождепо), общ. пл. 217,1 кв.м., к/н: 50:04:0270406:227 (д.21, корп.9, пом.3-10); Нежил. пом., общ. пл. 70,8 кв.м., к/н: 50:04:0270406:231 (д.21, корп.9, пом.11,23); Нежил. здание (производ. корпус №2), общ. пл. 366,3 кв.м., к/н: 50:04:0270406:220 (д.21, корп.6). Адрес: МО, Дмитровский р-н, пос. Деденево, ул. Набережная, д.21. П.635-ПОТ от 23.09.25. Собств: Крамаренко Д.С. Взыск: ООО «Полиолефин-Торг». Цена: 50 500 000,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 47.1 кв.м., к/н: 50:22:0040102:1789, адрес: МО, г.о. Люберцы, рп. Томилино, ул. Пионерская, д. 1, корп.2, кв. 39. П.713-ПОТ от 24.10.25. Собств: Иванин А.В. Взыск: АО «Дом. РФ». Цена: 4 592 040,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 41,8 кв.м., к/н: 50:10:0040204:2897, адрес: МО, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-я Лесная, д. 4, кв. 341. П.706-ПОТ от 24.10.25. Собств: Жукова И.И. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 963 320,00 р.

6. Жил. дом, общ.пл. 117,3 кв.м., к/н: 50:25:0090109:277; Зем. уч., общ.пл. 1600 кв.м., к/н: 50:25:0090109:102. Адрес: МО, Шатурский р-н, с/пос. Дмитровское, с. Дмитровский Погост, ул. Пролетарская, д. 15а. П.709-ПОТ от 24.10.25. Собств: Матвеева Н.Н. Взыск: Стройкин С.В. Цена: 3 490 100,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.11.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 10.12.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 12.12.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 639 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0090234:2342, адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Успенское. П.776-ПОТ от 24.11.25. Собств: Левченко П.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 949 600,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 58,0 кв.м., к/н: 50:22:0010105:10298, адрес: МО, г/п Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, кв.117. П.773-ПОТ от 24.11.25. Собств: Едиярова Э.М. кызы. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 8 320 000,00 р.

3. Зем. уч., общ.пл. 807 +/-10 кв.м., к/н: 50:18:0050404:1014, адрес: МО, г. Можайск, дер. Никитино. П.782-ПОТ от 24.11.25. Собств: Картозия Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 378 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.