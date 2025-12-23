ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 15 января

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 15.01.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23.12.2025 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 41,9 кв.м., к/н: 50:42:0000000:28841, адрес: МО, г. Долгопрудный, б-р Новый, д. 15, кв. 297. П.845-ПОТ от 18.12.25. Собств: Иваненко А.Д. Взыск: АО ТБанк. Цена: 6 940 885,60 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 85,6 кв.м., к/н: 50:11:0050501:434, адрес: МО, Красногорский р-н, д. Глухово, ул. Рублевское предместье, д. 5, корп. 2, кв. 25. П.830-ПОТ от 18.12.25. Собств: ООО «УКС «Красногорье». Взыск: ГК АСВ. Цена: 6 841 859,45 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 50,4 кв.м., к/н: 50:12:0100806:6154. Адрес: МО, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 1. П.844-ПОТ от 18.12.25. Собств: Шагинян А.З., Саргсян В.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 732 000,00 р.

4. Зем. уч., общ.пл. 800 +/-10 кв.м., к/н: 50:16:0102020:1596 и улучш. в виде недостроен. жил. дома, общ.пл. 103,44 кв.м. с гаражом общ.пл. 49,74 кв.м., фундамент 438,3 кв.м. Адрес: МО, Ногинский р-н, с Ямкино, с/пос. Ямкинское. П.824-ПОТ от 11.12.25. Собств: Секретарев Д.А. Взыск: Кочедыков И.К. Цена: 7 002 468,80 р.

5. Зем. уч., общ.пл. 467 +/-15 кв.м., к/н: 50:20:0010334:390, адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Вокзальная, д. 10. П.807-ПОТ от 08.12.25. Собств: Ярин А.И. Взыск: ГК АСВ – КУ ООО КБ АйМаниБанк. Цена: 3 500 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 97,5 кв.м., к/н: 50:20:0000000:120732, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 9, кв. 145. П.819-ПОТ от 11.12.25. Собств: Хелаия Г.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 18 000 000,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:47:0022105:328, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Челюскинцев, д. 4, кв. 32. П.802-ПОТ от 08.12.25. Собств: Адм. ГО Орехово-Зуево МО. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 2 784 000,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:55:0000000:25028, адрес: МО, г. Подольск, б-р. Красногвардейский, д. 19, кв. 27. П.809-ПОТ от 08.12.25. Собств: Масевич Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 764 800,00 р.

9. Комн., общ.пл. 19,9 кв.м., к/н: 50:55:0030702:1858, адрес: МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 50/2, пом. 109. П.812-ПОТ от 08.12.25. Собств: Вискунов Н.А. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 2 524 000,00 р.

10. Жил. дом, общ.пл. 351,9 кв.м., к/н: 50:27:0000000:19051; Зем. уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:27:0020713:29, адрес: МО, г.о. Подольск, п. Подольской МИС, ул. Академика Горячкина, д.67. П.831-ПОТ от 18.12.25. Собств: Гусейнов Н.Т. оглы. Взыск: ПАО Банк АК Барс. Цена: 16 240 000,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 61,8 кв.м., к/н: 50:56:0010101:117, адрес: МО, г. Климовск, ул. Школьная, д. 40, кв. 26. П.837-ПОТ от 18.12.25. Собств: Людоговский С.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 6 345 080,00 р.

12. Зем. уч., общ.пл. 1203 +/-24 кв.м., к/н: 50:05:0020237:47, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д Новоселки, сев.-восточ. часть кад.кв.50:05:0020237. П.814-ПОТ от 11.12.25. Собств: Лопух О.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 272 000,00 р.

13. Жил. дом, общ.пл. 60,9 кв.м., к/н: 50:32:0040117:1084; Зем. уч., общ.пл. 606 кв.м., к/н: 50:32:0040225:413. Адрес: МО, г.о. Серпухов, п. Шарапова Охота, тер. СНТ «Луч», д. 68. П.823-ПОТ от 11.12.25. Собств: Морозова О.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 055 200,00 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:09:0080104:3005, адрес: МО, г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо, д. 17, кв. 39. П.820-ПОТ от 11.12.25. Собств: Якунин К.И. Взыск: ООО СФО Меркурий». Цена: 3 280 000,00 р.

15. Жил. дом, общ.пл. 109,7 кв.м., к/н: 50:33:0020196:645; Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-13 кв.м., к/н: 50:33:0020196:588. Адрес: МО, Ступинский р-н, дер. Проскурниково, ул. Московская, д. 6. П.826-ПОТ от 11.12.25. Собств: Медведев Н.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 953 600,00 р.

16. Кв-ра, общ.пл. 51,9 кв.м., к/н: 50:09:0000000:115129, адрес: МО, Солнечногорский р-н, пос. Санаторий Мцыри, д. 1, кв. 13. П.836-ПОТ от 18.12.25. Собств: Зарубкин В.В. Взыск: Маслов И.Г. Цена: 5 900 000,00 р.

17. Кв-ра, общ.пл. 26,1 кв.м., к/н: 50:09:0070401:4030. Адрес: МО, Солнечногорский мун. р-н, с/пос. Кутузовское, дер. Брехово, мкр. «Митино дальнее», д. 8, кв. 71. П.843-ПОТ от 18.12.25. Собств: Огнев И.С., Огнев Л.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 060 000,00 р.

18. Жил. дом, общ.пл. 159,7 кв.м., к/н: 50:31:0050414:1632; Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:31:0050414:1000, адрес: МО, г.о. Чехов, п. д. Кулаково, тер. Кулаково СХ2, д.59. П.840-ПОТ от 18.12.25. Собств: Иванова Л.А. Взыск: Липяковский А.В. Цена: 12 070 400,00 р.

19. Кв-ра, общ.пл. 46,4 кв.м., к/н: 50:25:0070205:345, адрес: МО, Шатурский р-н, п Туголесский Бор, ул. 1-го Мая, д. 5 а, кв. 15. П.801-ПОТ от 08.12.25. Собств: Сафина К.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 926 517,60 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1350 +/-13 кв.м., к/н: 50:29:0020404:236, адрес: МО, Воскресенский р-н, с/пос. Ашитковское, с. Конобеево, ул. Радужная, уч-к 21. П.794-ПОТ от 27.11.25. Собств: Аверков Е.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 699 720,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 340,6 кв.м., к/н: 50:04:0070206:52; Нежил. здание (Баня) общ.пл. 29,6 кв.м., к/н: 50:04:0070203:1528; Бассейн крытого типа, общ.пл. 122,9 кв.м.; Нежил. здание (хоз. строение), общ.пл. 63,0 кв.м., к/н: 50:04:0070101:3135; Нежил. здание (Гараж), общ.пл. 57,7 кв.м., к/н: 50:04:0070203:1529; Зем. уч. №9а, общ.пл. 1000 +/-11 кв.м., к/н: 50:04:0070203:654; Зем. уч. №9, общ.пл. 1620 кв.м., к/н: 50:04:0070203:653. Адрес: МО, Дмитровский р-н, д. Лупаново, ул. Родниковая, д. 9. П.770-ПОТ от 24.11.25. Собств: Шамсиева Г.Р. Взыск: Рывкин К.А. Цена: 39 245 443,84 р.

3. Жил. дом, общ.пл. 244,0 кв.м., к/н: 50:04:0100703:203; Зем. уч., общ.пл. 1406 кв.м., к/н: 50:04:0100703:49. Адрес: МО, Дмитровский р-н, г/пос. Дмитров, с. Пересветово, д. 58. П.779-ПОТ от 24.11.25. Собств: Цинцадзе Е.А. Взыск: Курбанов А.Ф. Цена: 12 750 000,00 р.

4. Комн., общ.пл. 19,5 кв.м., к/н: 50:28:0010575:67, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Талалихина, д.8, кв.28, к.3. П.769-ПОТ от 24.11.25. Собств: Банюков В.М. Взыск: ООО СФО «Меркурий». Цена: 2 272 560,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 58,0 кв.м., к/н: 50:28:0010232:51, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, д. 58, кв. 20. П.772-ПОТ от 24.11.25. Собств: Иванов А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 438 640,00 р.

6. Зем. уч., общ.пл. 855 +/-14 кв.м., к/н: 50:03:0060480:1062, адрес: МО, Клинский р-н, примерно в 100 м от д. Юрьевка по направл. на юго-запад. П.792-ПОТ от 27.11.25. Собств: Макаров М.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 322 320,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 48,6 кв.м., к/н: 50:22:0030606:7057, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ш. Быковское, д. 58, кв. 21. П.788-ПОТ от 27.11.25. Собств: Зрелова Г.С., Зрелова В.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 243 200,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 42.1 кв.м., к/н: 50:26:0210107:7679, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, п. Калининец, д. 20, кв. 6. П.746-ПОТ от 13.11.25. Собств: Сегедин (Щербенков) Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 337 160,00 р.

9. Зем. уч., общ.пл. 912 +/-21 кв.м., к/н: 50:23:0020379:2974, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское. П.765-ПОТ от 19.11.25. Собств: Рзаева А.Э. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 855 440,00 р.

10. Зем. уч., общ.пл. 688 +/-9 кв.м., к/н: 50:05:0130117:674, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново. П.796-ПОТ от 27.11.25. Собств: Чернова Н.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 318 240,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 45,8 кв.м., к/н: 50:09:0060510:1360, адрес: МО, Солнечногорский р-н, рп. Ржавки, д. 17, кв. 7. П.753-ПОТ от 19.11.25. Собств: Фомин А.В. Взыск: ООО «Фрегат». Цена: 4 362 200,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 42,4 кв.м., к/н: 50:09:0080103:2055, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. 42, кв. 27. П.755-ПОТ от 19.11.25. Собств: Федосеева Е.Б. Взыск: ПАО АКБ «Абсолют Банк». Цена: 2 754 767,04 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 70,2 кв.м., к/н: 50:09:0070101:14467, адрес: МО, г. Солнечногорск г.о, рп. Андреевка, д. 33а, кв. 31. П.763-ПОТ от 19.11.25. Собств: Левитес М.В. Взыск: ООО СФО «Меркурий». Цена: 8 226 640,00 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 89,7 кв.м., к/н: 50:09:0090203:5325, адрес: МО, Солнечногорский р-н, дп. Поварово, мкр. Локомотивный, д. 11, кв. 31. П.774-ПОТ от 24.11.25. Собств: Ибрагимов Ф.Н. оглы. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 898 320,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1410 +/-13 кв.м.,к/н: 50:03:0050180:2514. Адрес: МО, Клинский р-н, д. Марфино. П.839-ПОТ от 18.12.25. Собств: Алиева М.Ч. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 844 200,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 830 +/-1 кв.м., к/н: 50:18:0040101:475, адрес: МО, Можайский р-н, уч. располож. в юго-запад. части кад. кв-ла 50:18:0040101. П.827-ПОТ от 11.12.25. Собств: Бабаева Ж.М. кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 112 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 30,5 кв.м., к/н: 50:24:0000000:41503, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д. 20, кв. 44. П.810-ПОТ от 08.12.25. Собств: Каленчин А.Г. Взыск: ГК АСВ – КУ АО Банк Сибэс. Цена: 5 540 800,00 р.

4. Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0120224:62, адрес: МО, Сергиево-Посадский мун. р-н, с/пос. Березняковское, д. Дубининское, уч. 58а. П.822-ПОТ от 11.12.25. Собств: Шеховцов Е.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 649 600,00 р.

5. Зем. уч., общ.пл. 1154 +/-24 кв.м., к/н: 50:39:0020201:265, адрес: МО, Серебряно-Прудский р-н, вблизи д. Новоселки. П.815-ПОТ от 11.12.25. Собств: Кодзаев В.Э. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 198 400,00 р.

6. 1/2 доли в праве собств. на кв-ру, общ.пл. 50,8 кв.м., к/н: 50:10:0040201:213; 1/2 доли в праве собств. на зем. уч., общ.пл. 636 +-/9 кв.м., к/н: 50:10:0040201:56, адрес: МО, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 2-я Лесная, д. 1, кв. 1. П.829-ПОТ от 18.12.25. Собств: Хван М.В. Взыск: Молчанова М.В. Цена: 2 000 000,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 639 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0090234:2342, адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Успенское. П.776-ПОТ от 24.11.25. Собств: Левченко П.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 807 160,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 58,0 кв.м., к/н: 50:22:0010105:10298, адрес: МО, Люберецкий р-н, г/п Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, кв.117. П.773-ПОТ от 24.11.25. Собств: Едиярова Э.М. кызы. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 7 072 000,00 р.

3. Зем. уч., общ.пл. 807 +/-10 кв.м., к/н: 50:18:0050404:1014, адрес: МО, г. Можайск, дер. Никитино. П.782-ПОТ от 24.11.25. Собств: Картозия Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 321 300,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.