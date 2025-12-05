ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 18 декабря

Дата, время проведения торгов – 18.12.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.12.2025 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1350 +/-13 кв.м., к/н: 50:29:0020404:236, адрес: МО, Воскресенский р-н, с/п. Ашитковское, с. Конобеево, ул. Радужная, уч-к 21. П.794-ПОТ от 27.11.25. Собств: Аверков Е.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 823 200,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 855 +/-14 кв.м., к/н: 50:03:0060480:1062, адрес: МО, Клинский р-н, примерно в 100 м от д. Юрьевка по направл. на юго-запад. П.792-ПОТ от 27.11.25. Собств: Макаров М.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 379 200,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 48,6 кв.м., к/н: 50:22:0030606:7057, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ш. Быковское, д. 58, кв. 21. П.788-ПОТ от 27.11.25. Собств: Зрелова Г.С., Зрелова В.В. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 4 992 000,00 р.

4. Жил. дом в стадии незаверш. строит., общ.пл. 632,6 кв.м., к/н: 50:20:0000000:31911; Зем. уч., общ.пл. 3800,00 кв.м., к/н: 50:20:0010516:1269. Адрес: МО, Одинцовский р-н, Барвихинское с/п, вблизи дер. Усово-д. Калчуга, уч. 7. П.768-ПОТ от 19.11.25. Собств: ТУ Росимущества в Московской области. Взыск: Саркисов Э.Н. Цена: 320 160 000,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 53,1 кв.м., к/н: 50:05:0000000:43997, адрес: МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 234, кв. 110. П.787-ПОТ от 27.11.25. Собств: Горяинов-Орановский Д.В. Взыск: Каменев К.Н. Цена: 2 856 645,13 р.

6. Зем. уч., общ.пл. 688 +/-9 кв.м., к/н: 50:05:0130117:674, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново. П.796-ПОТ от 27.11.25. Собств: Чернова Н.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 374 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 20000 кв.м., к/н: 50:34:0050102:229, местоположение: примерно в 1000 м. в направл. на юго-запад от ориентира, располож. по адресу МО, Коломенский р-н, с. Мячково, ул. Центральная, д. 49. П.733-ПОТ от 01.11.25. Собств: ООО «СНЭК». Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 283 050,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 701 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:453, адрес: МО, Можайский р-н. П.739-ПОТ от 13.11.25. Собств: Рамазанова З.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 273 105,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 42,3 кв.м., к/н: 50:20:0070218:3271, адрес: МО, Одинцовский p-н, пос. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 1, кв. 125. П.723-ПОТ от 01.11.25. Собств: Немитько М.В. Взыск: ООО «Ипотечный агент Элбин-2». Цена: 4 084 266,15 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 39,1 кв.м., к/н: 50:20:0070312:5353, адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Митькино, ул. Цветочная, д. 3, кв. 51. П.726-ПОТ от 01.11.25. Собств: Гугнюк П.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 716 977,08 р.

5. Жил. дом, общ.пл. 220,2 кв.м., к/н: 50:01:0060345:351; Зем. уч., общ.пл. 1200 кв.м., к/н: 50:01:0060345:61, адрес: МО, Талдомский р-н, д. Приветино, д.34Б. П.751-ПОТ от 13.11.25. Собств: Геворгян Г.Э. Взыск: Росситер О.А. Цена: 6 759 200,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата окончания приема заявок – 16.12.2025 г.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 37,2 кв.м., к/н: 50:46:0000000:7027, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Западная, д. 2Б, кв. 8. П.790-ПОТ от 27.11.25. Собств: Сомсиков И.Н. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 444 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 87,2 кв.м., к/н: 50:46:0020203:472, адрес: МО, г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д. 44/14, кв. 56. П.793-ПОТ от 27.11.25. Собств: Марков Д.Н. Взыск: ООО ПКО «НФИ». Цена: 9 224 000,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. 1/2 доли в праве собств. на жил. дом общ.пл. 76,2 кв.м., к/н: 50:04:0240202:107; зем.уч., общ.пл. 1000 +/-11 кв.м., к/н: 50:04:0240202:106; Нежил. строение-баня, общ.пл. 22,5 кв.м., к/н: 50:04:0240202:119; Нежил. строение- гараж, общ.пл. 21,4 кв.м., к/н: 50:04:0240202:118. Адрес: МО, Дмитровский р-н, Покровский с.о., дер. Жирково, д.6. П.716-ПОТ от 24.10.25. Собств: Шаталов А.В. Взыск: Яковлев А.В. Цена: 1 177 279,61 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.