ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 20 марта

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 20.03.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 04.03.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 950 +/- 1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1091, адрес: МО, г.о. Воскресенск, тер. Москворечье-3, з/у 44. П.943-ПОТ от 20.02.26. Собств: Гаркуша Г.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 228 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 47,9 кв.м., к/н: 50:28:0000000:5658, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, д. 2, кв. 79. П.938-ПОТ от 20.02.26. Собств: Алиева Ш.И. кызы. Взыск: АО Азиатско-Тихоокеанский банк. Цена: 5 374 400,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 55,0 кв.м., к/н: 50:57:0030106:371, адрес: МО, г. Коломна ул. Ленина, д. 100в, кв. 40. П.947-ПОТ от 20.02.26. Собств: Андрианов И.К. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 6 707 200,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 33,6 кв.м., к/н: 50:24:0000000:27417, адрес: МО, г.о. Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10А, кв. 109. П.950-ПОТ от 20.02.26. Собств: Черных Л.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 619 200,00 р.

5. Жилой дом, общ.пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:698; Зем. уч., общ.пл. 856 +/- 20 кв.м., к/н: 50:05:0130116:666. Адрес: МО, Сергиево-Посадский городской округ, дер. Редриковы Горы, д. 64. П.948-ПОТ от 20.02.26. Собств: Саниев И.М. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 517 236,00 р.

6. Зем. уч., общ.пл. 1123 +/- 23 кв.м., к/н: 50:05:0010104:51, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в районе д. Кучки. П.952-ПОТ от 20.02.26. Собств: Михайлова И.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 270 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жилой дом, общ.пл. 133,0 кв.м., к/н: 50:04:0180410:495; Зем. уч., общ.пл. 915 кв.м., к/н: 50:04:0180410:43. Адрес: МО, Дмитровский р-н, г/пос Дмитров, в р-не с. Игнатово, снт. Плес, уч. 82. П.886-ПОТ от 30.01.26. Собств: Пикаев Д.Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 918 840,00 р.

2. Жилой дом, общ.пл. 303,5 кв.м., к/н: 50:04:0140603:546; Зем. уч., общ.пл. 1700 кв.м., к/н: 50:04:0140603:116. Адрес: МО, Дмитровский р-н, Куликовское с/п, д. Насадкино, д. 51. П.887-ПОТ от 30.01.26. Собств: Умаров Б.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 984 120,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 63,8 кв.м., к/н: 50:22:0060101:541, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. п. Красково, д. Марусино, д. 77, корп. 15, кв. 31. П.889-ПОТ от 30.01.26. Собств: Ибрагимов А.Б. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 183 240,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 32,1 кв.м., к/н: 50:53:0020103:1076, адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 12, кв. 8. П.911-ПОТ от 05.02.26. Собств: Лапшенкова А.А. Взыск: КПК «Кредитный союз». Цена: 3 128 000,00 р.

5. Зем. уч., общ.пл. 702 -/+ 9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:604, адрес: МО, Можайский р-н. П.896-ПОТ от 30.01.26. Собств: Асатрян К.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 226 440,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 54,0 кв.м., к/н: 50:20:0000000:83978, адрес: МО, Одинцовский р-н, Часцовское с/п, с. Покровское, ул. Герцена, д. 17, кв. 1. П.912-ПОТ от 05.02.26. Собств: Заикина Н.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 825 709,92 р.

7. Зем. уч., общ.пл. 985 +/- 22 кв.м., к/н: 50:24:0080206:715, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, на 16га. д. Пичурино, уч. №150. П.900-ПОТ от 05.02.26. Собств: Низомов С.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 382 041,00 р.

8. Зем. уч., общ.пл. 500 +/- 16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3097, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, западная часть кад. кв-ла. П.905-ПОТ от 05.02.26. Собств: Горбакова М.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 213 520,00 р.

9. Зем. уч., общ.пл. 508 +/- 197 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1393, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, восточ. часть кад. кв-ла. П.906-ПОТ от 05.02.26. Собств: Беляев А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 200 600,00 р.

10. Зем. уч., общ.пл. 1000 -/+ 22 кв.м., к/н: 50:05:0080112:1494, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Веригино, д. Юрцево, северная часть кад. кв-ла 50:05:0080112. П.891-ПОТ от 30.01.26. Собств: Ларцев К.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 136 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата окончания приема заявок – 18.03.2026 г.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 37,2 кв.м., к/н: 50:46:0000000:7027, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Западная, д. 2Б, кв. 8. П.790-ПОТ от 27.11.25. Собств: Сомсиков И.Н. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 3 777 400,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 87,2 кв.м., к/н: 50:46:0020203:472, адрес: МО, г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д. 44/14, кв. 56. П.793-ПОТ от 27.11.25. Собств: Марков Д.Н. Взыск: ООО ПКО «НФИ». Цена: 7 840 400,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.