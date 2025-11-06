ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 20 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 06.11.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 18.11.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 20.11.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 84,8 кв.м., к/н: 50:15:0090301:2486, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, Косинское шоссе, д. 6, кв. 20. П.602-ПОТ от 09.09.25. Собств: Коннова Е.А. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 6 968 000,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 1202 +/-1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1238, адрес: МО, Воскресенский р-н. П.718-ПОТ от 24.10.25. Собств: Сейидова М.Г. кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 292 500,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 47.1 кв.м., к/н: 50:22:0040102:1789, адрес: МО, г.о. Люберцы, рп. Томилино, ул. Пионерская, д. 1, корп.2, кв. 39. П.713-ПОТ от 24.10.25. Собств: Иванин А.В. Взыск: АО «Дом. РФ». Цена: 5 402 400,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 41,8 кв.м., к/н: 50:10:0040204:2897, адрес: МО, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-я Лесная, д. 4, кв. 341. П.706-ПОТ от 24.10.25. Собств: Жукова И.И. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 5 839 200,00 р.

5. Жил. дом, общ.пл. 117,3 кв.м., к/н: 50:25:0090109:277; Зем. уч., общ.пл. 1600 кв.м., к/н: 50:25:0090109:102. Адрес: МО, Шатурский р-н, с/пос. Дмитровское, с. Дмитровский Погост, ул. Пролетарская, д. 15а. П.709-ПОТ от 24.10.25. Собств: Матвеева Н.Н. Взыск: Стройкин С.В. Цена: 4 106 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. 1/2 доли в праве собств. на жил. дом общ.пл. 76,2 кв.м., к/н: 50:04:0240202:107; зем.уч., общ.пл. 1000 +/-11 кв.м., к/н: 50:04:0240202:106; Нежил. строение-баня, общ.пл. 22,5 кв.м., к/н: 50:04:0240202:119; Нежил. строение- гараж, общ.пл. 21,4 кв.м., к/н: 50:04:0240202:118. Адрес: МО, Дмитровский р-н, Покровский с.о., дер. Жирково, д.6. П.716-ПОТ от 24.10.25. Собств: Шаталов А.В. Взыск: Яковлев А.В. Цена: 1 385 034,84 р.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 34,6 кв.м., к/н: 50:41:0020610:1186, адрес: МО, г. Лобня, ул. Колычева д. 1, кв. 62. П.623-ПОТ от 15.09.25. Собств: Малышкин И.В. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 6 071 720,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.