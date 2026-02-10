ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 26 февраля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 26.02.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 10.02.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 51,5 кв.м., к/н: 50:07:0020302:398, адрес: МО, Волоколамский р-н, с. Спасс, Микрорайон, д. 5, кв. 18. П.884-ПОТ от 30.01.26. Собств: Анохин И.М. Взыск: АО Тбанк. Цена: 3 207 337,60 р.

2. Жилой дом, общ.пл. 133,0 кв.м., к/н: 50:04:0180410:495; Зем. уч., общ.пл. 915 кв.м., к/н: 50:04:0180410:43. Адрес: МО, Дмитровский р-н, г/пос Дмитров, в р-не с. Игнатово, снт. Плес, уч. 82. П.886-ПОТ от 30.01.26. Собств: Пикаев Д.Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 610 400,00 р.

3. Жилой дом, общ.пл. 303,5 кв.м., к/н: 50:04:0140603:546; Зем. уч., общ.пл. 1700 кв.м., к/н: 50:04:0140603:116. Адрес: МО, Дмитровский р-н, Куликовское с/п, д. Насадкино, д. 51. П.887-ПОТ от 30.01.26. Собств: Умаров Б.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 687 200,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 63,8 кв.м., к/н: 50:22:0060101:541, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. п. Красково, д. Марусино, д. 77, корп. 15, кв. 31. П.889-ПОТ от 30.01.26. Собств: Ибрагимов А.Б. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 274 400,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 32,1 кв.м., к/н: 50:53:0020103:1076, адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 12, кв. 8. П.911-ПОТ от 05.02.26. Собств: Лапшенкова А.А. Взыск: КПК «Кредитный союз». Цена: 3 680 000,00 р.

6. Зем. уч., общ.пл. 702 -/+ 9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:604, адрес: МО, Можайский р-н. П.896-ПОТ от 30.01.26. Собств: Асатрян Е.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 266 400,00 р.

7. Зем. уч., общ.пл. 721 -/+ 9 кв.м., к/н: 50:16:0604003:233, адрес: МО, Богородский го., массив Цветочный, ул. Ромашковая. П.888-ПОТ от 30.01.26. Собств: Маркосян Э.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 810 000,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 54,0 кв.м., к/н: 50:20:0000000:83978, адрес: МО, Одинцовский р-н, Часцовское с/п, с. Покровское, ул. Герцена, д. 17, кв. 1. П.912-ПОТ от 05.02.26. Собств: Заикина Н.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 4 500 835,20 р.

9. Зем. уч., общ.пл. 985 +/- 22 кв.м., к/н: 50:24:0080206:715, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, на 16га. д. Пичурино, уч. №150. П.900-ПОТ от 05.02.26. Собств: Низомов С.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 449 460,00 р.

10. Зем. уч., общ.пл. 500 +/- 16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3097, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, западная часть кад. кв-ла. П.905-ПОТ от 05.02.26. Собств: Горбакова М.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 251 200,00 р.

11. Зем. уч., общ.пл. 508 +/- 197 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1393, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, восточ. часть кад. кв-ла. П.906-ПОТ от 05.02.26. Собств: Беляев А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 236 000,00 р.

12. Зем. уч., общ.пл. 1000 -/+ 22 кв.м., к/н: 50:05:0080112:1494, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Веригино, д. Юрцево, северная часть кад. кв-ла 50:05:0080112. П.891-ПОТ от 30.01.26. Собств: Ларцев К.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 160 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 800 -/+ 10 кв.м., к/н: 50:18:0080201:1193, адрес: МО, Можайский мун. округ, д. Красный Стан, квартал 0080201-1, зем.уч. 150. П.848-ПОТ от 25.12.25. Собств: Исмаилов И.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 310 590,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 40,5 кв.м., к/н: 50:23:0000000:115916, адрес: МО, г. Раменское, ул. Дергаевская, д. 26, кв. 94. П.852-ПОТ от 25.12.25. Собств: Одегова Н.В. Взыск: ООО ИФК «Управление активами». Цена: 3 786 920,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.