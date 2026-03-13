ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 26 марта

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 26.03.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.03.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 30,2 кв.м., к/н: 50:50:0000000:14221, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 46, кв. 43. П.973-ПОТ от 04.03.26. Собств: Свечникова В.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 336 400,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:29:0000000:36102. Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 15, в. 25. П.960-ПОТ от 02.03.26. Собств: Зарецкая М.Н. Взыск: Даровский А.А. Цена: 2 500 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 64,5 кв.м., к/н: 50:21:0010219:4100. Адрес: МО, г.о. Ленинский, г. Видное, ул. Советская, д. 34, корп. 2, кв. 84. П.959-ПОТ от 02.03.26. Собств: Тихонова Н.Н. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 6 895 824,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 54,0 кв.м., к/н: 50:21:0000000:44636, адрес: МО, Ленинский мун. р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Литературный б-р, д. 6, кв. 99. П.972-ПОТ от 04.03.26. Собств: Амирханов М.Р. Оглы. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 559 272,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 35,7 кв.м., к/н: 50:21:0090106:30785, адрес: МО, г. Видное, р.п. Дрожжино, ул. Южная, д. 1, кв. 493. П.981-ПОТ от 04.03.26. Собств: Чирков Д.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 575 200,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 59,5 кв.м., к/н: 50:21:0090106:26753, адрес: МО, г.о. Ленинский, пгт. Дрожжино, ул. Новое ш., д. 2, к. 3, кв. 26. П.986-ПОТ от 04.03.26. Собств: Иовко М.Г. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 543 200,00 р.

7. Зем. уч., общ.пл. 702 +/- 9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:531, адрес: МО, Можайский р-н. П.985-ПОТ от 04.03.26. Собств: Топузян Р.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 266 400,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 31,2 кв.м., к/н: 50:26:0160309:793. Адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Пойденко, д. 14, кв. 34. П.958-ПОТ от 02.03.26. Собств: Ятлова Д.В. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 3 726 400,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 98,1 кв.м., к/н: 50:26:0180427:1658. Адрес: МО, Наро-Фоминский г.о., д. Мартемьяново, ул. Яблоневая, д. 1, корп. 6, кв. 1. П.964-ПОТ от 02.03.26. Собств: Безоян Р.С. Взыск: АО «Газпромбанк». Цена: 10 976 000,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 48,5 кв.м., к/н: 50:26:0140501:2735. Адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, п. Селятино, д. 116, кв. 45. П.966-ПОТ от 02.03.26. Собств: Комаровский И.К. Взыск: ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития». Цена: 5 648 931,20 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 64,6 кв.м., к/н: 50:26:0160602:2189. Адрес: МО, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Парк Апрель, д. 42, кв. 44. П.968-ПОТ от 02.03.26. Собств: Зверкова Н.Г. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 11 464 000,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 61,7 кв.м., к/н: 50:20:0070218:6211. Адрес: МО, Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 5, кв. 125. П.969-ПОТ от 02.03.26. Собств: Гадирзаде Н.У. Оглы. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 764 000,00 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 39,7 кв.м., к/н: 50:20:0040111:4432, адрес: МО, г. Одинцово, мкр. Клубничное поле, д. 2, кв. 172. П.971-ПОТ от 04.03.26. Собств: Коваль А.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 917 698,40 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 63,6 кв.м., к/н: 50:20:0070227:7755, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 4, кв. 452. П.982-ПОТ от 04.03.26. Собств: Садвакасова Д.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 8 323 357,60 р.

15. Кв-ра, общ.пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:55:0000000:25133. Адрес: МО, г. Подольск, б-р Красногвардейский, д. 1А, кв. 34. П.962-ПОТ от 02.03.26. Собств: Атохов М.Б. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 5 040 000,00 р.

16. Зем. уч., общ.пл. 580 +/- 17 кв.м., к/н: 50:27:0020611:1026, адрес: МО, г. Подольск, п. Сертякино. П.984-ПОТ от 04.03.26. Собств: Игнатова Л.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 560 600,10 р.

17. Жилой дом, общ.пл. 213,8 кв.м., к/н: 50:19:0020107:429; Зем. уч., общ.пл. 2774 кв.м., к/н: 50:19:0020107:55. Адрес: МО, Рузский район, п. Тучково, ул. 3-я Мосеевская, д.35. П.979-ПОТ от 04.03.26. Собств: Дородько В.В. Взыск: Дивеева Н.С. Цена: 9 500 865,67 р.

18. Кв-ра, общ.пл. 80,8 кв.м., к/н: 50:10:0010403:4169, адрес: МО, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 29, кв. 265. П.987-ПОТ от 04.03.26. Собств: Нуриев Х.Н. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 9 975 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 600 +/- 9 кв.м., к/н: 50:34:0010614:232, адрес: МО, Коломенский р-н, с/о Пестриковский, п. Сергиевский. П.921-ПОТ от 12.02.26. Собств: Ажогин Г.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 206 040,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 1000 +/- 11 кв.м., к/н: 50:23:0040439:553, адрес: МО, г.о. Раменский, д. Редькино, ул. Новая. П.934-ПОТ от 12.02.26. Собств: Орлов В.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 144 720,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.