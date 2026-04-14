ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 28 апреля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 28.04.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 14.04.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 800 +/20 кв.м., к/н: 50:30:0020113:1954, адрес: МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха. П.1036-ПОТ от 06.04.26. Собств: Галстян М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 556 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 40,7 кв.м., к/н: 50:30:0000000:17435, адрес: МО, Егорьевский р-н, пгт. Рязановский, ул. Чехова, д. 13, кв. 21. П.1048-ПОТ от 06.04.26. Собств: Хаджибаев Б.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 228 800,00 р.

3. Зем. уч., общ.пл. 743 +/19 кв.м., к/н: 50:03:0050380:6472, адрес: МО, г.о. Клин, д. Скрепящево. П.1040-ПОТ от 06.04.26. Собств: Маркосян С.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 248 000,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 42,8 кв.м., к/н: 50:12:0102002:661, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Попова, д. 17, кв. 21. П.1042-ПОТ от 06.04.26. Собств: Александрова Д.Ю. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 320 000,00 р.

5. Зем. уч., общ.пл. 750 +/10 кв.м., к/н: 50:05:0130117:648, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново. П.1037-ПОТ от 06.04.26. Собств: Камилов К.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 384 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 44,3 кв.м., к/н: 50:44:0000000:1059, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 1, кв. 54. П.1043-ПОТ от 06.04.26. Собств: Закрепина Э.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 636 800,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 950 +/- 1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1105, адрес: МО, г.о. Воскресенск, тер. Москворечье-3, з/у 51. П.990-ПОТ от 13.03.26. Собств: Гаджиева А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 222 615,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 625 +/- 17,5 кв.м., к/н: 50:29:0060221:3192, адрес: МО, г.о. Воскресенский, тер. Грецкая-1, уч. № 247. П.995-ПОТ от 13.03.26. Собств: Акопян А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 246 160,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 64,5 кв.м., к/н: 50:21:0010219:4100. Адрес: МО, г.о. Ленинский, г. Видное, ул. Советская, д. 34, корп. 2, кв. 84. П.959-ПОТ от 02.03.26. Собств: Тихонова Н.Н. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 5 861 450,40 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 54,0 кв.м., к/н: 50:21:0000000:44636, адрес: МО, Ленинский мун. р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Литературный б-р, д. 6, кв. 99. П.972-ПОТ от 04.03.26. Собств: Амирханов М.Р. Оглы. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 575 381,20 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 59,5 кв.м., к/н: 50:21:0090106:26753, адрес: МО, г.о. Ленинский, пгт. Дрожжино, ул. Новое ш., д. 2, к. 3, кв. 26. П.986-ПОТ от 04.03.26. Собств: Иовко М.Г. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 411 720,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 48,8 кв.м., к/н: 50:22:0020101:10516, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, мкр. Западный, ул. Школьная, д. 1, корп. 2, кв.20. П.989-ПОТ от 13.03.26. Собств: Дюжева Е.С. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 420 680,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 50,4 кв.м., к/н: 50:22:0010105:26877, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Юности, д. 13, корп. 1, кв. 698. П.1002-ПОТ от 13.03.26. Собств: Горелик К.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 7 465 040,00 р.

8. Зем. уч., общ.пл. 800 +/-20 кв.м., к/н: 50:26:0030102:945, адрес: МО, Наро - Фоминский р-н, г/п Верея, вблизи деревни Каменка, СПК «Ветеран – Дубки», уч. №299. П.1010-ПОТ от 23.03.26. Собств: Гагиев М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 221 000,00 р.

9. Зем. уч., общ.пл. 721 -/+ 9 кв.м., к/н: 50:16:0604003:233, адрес: МО, Богородский го., массив Цветочный, ул. Ромашковая. П.888-ПОТ от 30.01.26. Собств: Маркосян Э.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 688 500,00 р.

10. Зем. уч., общ.пл. 1004 +/- 11 кв.м., к/н: 50:36:0020103:258, адрес: МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ «Ледовское», уч. №247. П.994-ПОТ от 13.03.26. Собств: Токарева О.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 119 680,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата окончания приема заявок – 27.04.2026 г.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1116 +/- 23 кв.м., к/н: 50:01:0060621:422, адрес: МО, г.о. Талдомский, д. Сущево. П.923-ПОТ от 12.02.26. Собств: Петров А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 374 680,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.