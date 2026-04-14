От мотоцикла до санитарного авто: как Городской округ Пушкинский помогает бойцам СВО

В Городском округе Пушкинский участнику СВО передали санитарный автомобиль для работы на передовой. Глава округа Максим Красноцветов вручил ключи командиру роты ремонтно‑восстановительного батальона мотострелковой дивизии Виктору Фролову (имя и фамилия изменены).

Машина оснащена всем необходимым для оказания медицинской помощи, а также бытовыми вещами для бойцов. Косметический ремонт авто и его оснащение провели силами ГК «Пластик Он Лайн»: компания подготовила 10 водонепроницаемых баулов и около 250 кг дезинфицирующих средств.

Инициатива стала возможной благодаря руководству ФГБУЗ «Медико‑санитарной части № 57», безвозмездно передавшей автомобиль, и содействию депутата Совета депутатов г. о. Пушкинский, гендиректора ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрия Кулькова. Ранее эта компания уже помогала подразделению — отправляла мотоцикл, строительные материалы, средства пожаротушения и бытовую химию.