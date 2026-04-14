Спасатели помогли госпитализировать жительницу села в Луховицах, отрезанного паводком

Вызов поступил в службу «112». Выяснилось, что в селе Ловцы требуется госпитализация женщине в возрасте 59 лет, которая сломала позвоночник. Пациентку нужно было доставить на противоположный берег реки Оки, где ее ждала машина скорой помощи. По земле к жительнице было не добраться из-за подтопления.

Специалисты оперативно прибыли на место вызова. Они поднялись к пострадавшей домой, уложили ее на жесткие носилки и осторожно вынесли на улицу. Там женщину транспортировали в автомобиль, предоставленный соседями, и доехали до паромной переправы. Там пациентку перенесли на паром, который доставил ее на другой берег. В результате жительница была доставлена в Луховицкую ЦРБ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области велась подготовка к паводку.