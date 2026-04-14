В Истре пройдет концерт скрипичной музыки

В субботу, 25 апреля, в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет концерт Сергея Поспелова «Виртуозо», его программа посвящена шедеврам скрипичного искусства. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей исполнит произведения Чакона Томазо Витали, «Каприччиозо» и «Привет любви» Эдуарда Элгара, «Цыганские напевы» Пабло Сарасате и не только. Музыкант выступит в сопровождении своего сценического партнера и супруги, лауреата международных конкурсов, пианистки Маргариты Поспеловой. Концерт начнется в 17:00, узнать другие подробности можно на сайте.

