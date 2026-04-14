В подмосковном колледже дали старт чемпионату «Абилимпикс»

Областной чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Подмосковье
Фото: [Министерство образования Московской области]
Московский областной чемпионат для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал в Подмосковье на базе филиалов колледжа «Энергия» в Реутове и Балашихе. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В рамках открытия мероприятия были организованы мастер-классы и ярмарки вакансий. Также выступили наставники, мастера производственного обучения, участники прошлых лет.
В общей сложности в чемпионате принимают участие 69 студентов по 30 компетенциям.
