В Домодедове почти наполовину завершили капремонт Востряковского лицея

В микрорайоне Авиационный, на площади Гагарина, 5, городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт Востряковского лицея № 1, строительная готовность объекта достигла 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета, в них задействованы 85 человек и три единицы техники. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, устройство кровли, монтаж слаботочных систем и инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет 6,6 тыс. кв. м. В нем проведут фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп и не только. Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.