За первые две недели апреля 122 семьи подали заявления на жилищные сертификаты в Подмосковье

Старт программы жилищных сертификатов для переселения из аварийного жилья в Московской области показал высокий интерес со стороны граждан: за первые две недели апреля заявки подали 122 семьи в 20 округах региона. Эта инициатива, реализуемая в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», открывает новые возможности для улучшения жилищных условий тех, кто вынужден проживать в небезопасных условиях.

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, ключевое преимущество новой схемы — не предоставление готового жилья, а выдача сертификата, дающего право на компенсацию стоимости новой квартиры. Такой подход кардинально меняет ситуацию для участников программы: семьи получают свободу выбора и могут подобрать жилье в любом муниципалитете Подмосковья, ориентируясь на личные приоритеты.

Государственная компенсация строится на четких и прозрачных правилах. Базовые параметры следующие: стоимость выкупа аварийного жилья — 181,7 тыс. руб. за кв. м, гарантированный минимум для расчета — 28 кв. м, даже если фактическая площадь меньше.

При этом программа не ограничивает граждан в выборе: если понравившаяся квартира стоит дороже суммы сертификата, разницу можно доплатить из собственных сбережений. Это позволяет не просто переехать из аварийного дома, а реально улучшить жилищные условия с государственной поддержкой.

Программа предусматривает строгую временную регламентацию:

крайний срок подачи заявления в администрацию своего округа — 1 июля 2026 года;

заключение соглашения о выдаче сертификата должно состояться не позднее 3 августа 2026 года;

финальный этап — оформление договора купли‐продажи нового жилья — необходимо завершить до 1 октября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.