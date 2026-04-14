Строительство новой котельной завершится в Ликино-Дулево в 2026 году

В Ликино-Дулево в 2026 году достроят новую котельную на 40 МВт. Ход возведения объекта находится на контроле Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Котельная строится для микрорайона ЛиАЗ вместо действующей — этот объект работает около 50 лет и износился.

Мощность новой котельной составит 40 МВт. Тепло будут вырабатывать пять котлов производительностью по 8 МВт каждый. Котельная собирается из 26 блок-модулей.

Сейчас степень строительной готовности составляет 72%. Завершить работы планируется в третьем квартале 2026 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой котельной в Электростали.