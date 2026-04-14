Балашихинская прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве с использованием вредоносной программы

Балашихинская городская прокуратура завершила работу над уголовным делом в отношении 20‐летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в киберпреступлениях. По итогам проверки обвинительное заключение утверждено, а материалы дела направлены в Железнодорожный городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области, молодого человека обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 5 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности и в составе организованной группы) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в апреле 2025 года обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами через интернет. В результате он получил доступ к вредоносному программному обеспечению, которое дало возможность получить полный контроль над устройством жертвы.

С помощью этой программы злоумышленник завладел обширным массивом конфиденциальных данных: банковскими реквизитами, СМС‐сообщениями, включая одноразовые пароли от банков, логинами и паролями от различных аккаунтов, контактной информацией, историей звонков.

Получив полный доступ к персональным данным, обвиняемый и его соучастники запустили следующую фазу атаки: они разослали вредоносный файл всем контактам, сохраненным в телефоне потерпевшего. Файл маскировался под обычное сообщение, что повышало вероятность его открытия получателями — так преступники пытались расширить круг жертв.

На следующем этапе обвиняемый использовал украденную информацию для оформления потребительского займа. Через один из онлайн‐маркетплейсов он получил более 150 тыс. руб. Эти средства пошли на покупку нового сотового телефона. Устройство было доставлено курьером в указанный обвиняемым пункт выдачи. После получения гаджета злоумышленник перепродал его на рынке, превратив цифровую атаку в реальную финансовую выгоду.

Уголовное дело рассмотрят в Железнодорожном городском суде. Оно касается только одного участника преступной схемы. В отношении остальных фигурантов расследование продолжается: их действия выделены в отдельное производство.

