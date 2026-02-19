ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 5 марта

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 05.03.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.02.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 600 +/- 9 кв.м., к/н: 50:34:0010614:232, адрес: МО, Коломенский р-н, с/о Пестриковский, п. Сергиевский. П.921-ПОТ от 12.02.26. Собств: Ажогин Г.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 242 400,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 93,8 кв.м., к/н: 50:23:0040103:1828; Зем. уч., общ.пл. 800 +/- 10 кв.м., к/н: 50:23:0040103:1790. Адрес: МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Михайловская Слобода, д. 82/2. П.932-ПОТ от 12.02.26. Собств: Шевелева И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 100 000,00 р.

3. Зем. уч., общ.пл. 1000 +/- 11 кв.м., к/н: 50:23:0040439:553, адрес: МО, г.о. Раменский, д. Редькино, ул. Новая. П.934-ПОТ от 12.02.26. Собств: Орлов В.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 523 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 873 -/+ 21 кв.м., к/н: 50:03:0070280:1360, адрес: МО, Клинский р-н, уч. наход. примерно в 150м по направл. на север от ориентира, располож. за пределами уч-ка, адрес ориентира: сп. Петровское, д. Елгозино, д. 8. П.868-ПОТ от 22.01.26. Собств: Гасанова Н.А. кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 260 100,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 639 -/+ 9 кв.м., к/н: 50:03:0030315:709, адрес: МО, Клинский р-н, д. Русино. П.872-ПОТ от 22.01.26. Собств: Адилова Г.А. кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 194 480,00 р.

3. Зем. уч., общ.пл. 600 -/+ 17 кв.м., к/н: 50:03:0060180:2556, адрес: МО, Клинский р-н, тер. «Клинские сады». П.873-ПОТ от 22.01.26. Собств: Назмутдинов О.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 236 640,00 р.

4. Зем. уч., общ.пл. 600 -/+ 9 кв.м., к/н: 50:03:0040380:2387, адрес: МО, Клинский р-н, д. Соголево. П.874-ПОТ от 22.01.26. Собств: Вехова В.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 329 120,00 р.

5. Зем. уч., общ.пл. 1507 -/+ 27 кв.м., к/н: 50:03:0060403:227, адрес: МО, Клинский р-н, сп. Петровское, д. Волосово, уч. № 89. П.877-ПОТ от 22.01.26. Собств: Джекиева Г.Ч. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 405 832,50 р.

6. Зем. уч., общ.пл. 1040 -/+ 11 кв.м., к/н: 50:03:0050180:2522, адрес: МО, г. Клин, д. Марфино. П.880-ПОТ от 22.01.26. Собств: Байков А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 489 600,00 р.

7. Квартира, общ.пл. 30,3 кв.м., к/н: 50:57:0030711:87, адрес: МО, г. Коломна, ул. Леваневского, д. 21, кв. 1. П.864-ПОТ от 22.01.26. Собств: Королева С.Е. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 145 000,00 р.

8. Зем.уч., общ.пл. 647 +/- 18 кв.м., к/н: 50:05:0020119:176, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с/о, в р-не дер. Садовниково. П. 883-ПОТ от 22.01.26. Собств: Сухушин Г.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 203 320,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.02.2026 г.

Дата окончания приема заявок – 03.03.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 05.03.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1116 +/- 23 кв.м., к/н: 50:01:0060621:422, адрес: МО, г.о. Талдомский, д. Сущево. П.923-ПОТ от 12.02.26. Собств: Петров А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 440 800,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 211,1 кв.м., к/н: 50:35:0050102:992; Зем. уч., общ.пл. 605 -/+ 9 кв.м., к/н: 50:35:0050102:998, адрес: МО, г. Луховицы, ул. Юбилейная, д. 45а. П.870-ПОТ от 22.01.26. Собств: Махсудов А.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 8 304 840,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.