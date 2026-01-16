ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 02 февраля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –02.02.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –16.01.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основ. ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвиж. имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 79,1 кв.м., к/н: 50:30:0000000:25280, адрес: МО, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Мичурина, д.26, кв.8. П.875-ПТ от 24.12.25. Собств.: Ивкин Е.В. Взыск: АО Россельхозбанк. Цена: 3 012 800,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвиж. имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 58.2 кв.м., к/н: 50:20:0000000:117824, адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ш. Можайское, д.165, кв.229. П.829-ПТ от 11.12.25. Собственник: Побережец В.И. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 7 616 000,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 63.3 кв.м., к/н: 50:20:0041411:1699, адрес: МО, р-н. Одинцовский, рп. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.20, кв.25. П.832-ПТ от 11.12.25. Собственник: Кузнецов А.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 5 094 989,08р.

3. Кв-ра, общ. пл. 45,4 кв.м., к/н: 50:20:0041306:2644, адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Малые Вяземы, Петровское ш., д.27, кв.10. П.816-ПТ от 08.12.25. Собственник: Федосов А.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 699 200,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 146,5 кв.м., к/н: 50:20:0041615:1843, адрес: МО, Одинцовский р-н, п. Горки-10, д. 23, кв.83. П.828-ПТ от 08.12.25. Собственник: Любезнов А.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 15 359 160,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 41,9 кв.м., к/н: 50:55:0030906:159, адрес: МО, г. Подольск, ул. Пионерская, д.16, кв.59. П.818-ПТ от 08.12.25. Собственник: Стрекова А.С. Взыск: ООО Эллада. Цена: 3 547 560,00р.

6. Жил. дом, общ. пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:657; Зем. уч., общ. пл. 1317+/-25 кв.м., к/н: 50:05:0130116:68, адрес: МО, Сергиево-Посадский г/о, терр. ДПК Редриковы горы, д.166. П.841-ПТ от 11.12.25. Собств.: Морозова Т.О. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 530 790,32р.

7. Зем. уч., общ. пл. 600+/-5 кв.м., к/н: 50:05:0020105:174, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с/п Шеметовское, вблизи д. Селиваново, северная часть кад. кв-ла 50:05:0020105. П.834-ПТ от 12.12.25. Собств.: Беляева П.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 244 800,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 67 кв.м., к/н: 50:09:0070210:5235, адрес: МО, г/о Солнечногорск, пгт. Голубое, Парковый б-р, д.2, корп.5, кв.206. П.831-ПТ от 11.12.25. Собств.: Мелконян Б.А., Григорян Л.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 671 200,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 60,3 кв.м., к/н: 50:09:0060607:1552, адрес: МО, г. Химки, дер. Елино, корп. 22, кв.285. П.807-ПТ от 27.11.25. Собств.: Администрация г.о. Химки МО. Взыск: АКБ Трансстройбанк (АО). Цена: 4 364 920,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 27,6 кв.м., к/н: 50:14:0040341:2461, адрес: МО, д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, д.1, корп.4, кв.67. П.836-ПТ от 11.12.25. Собств.: Турунцева А.С. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в качестве управл. Инвестиционного товарищества Приоритет. Цена: 2 180 760,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата окончания приема заявок –29.01.2026г.

Извещение 3. Заложенное арестованное недвиж. имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 801 +/-20 кв.м., к/н: 50:18:0050115:2739, адрес: МО, г. Можайск, д. Никитино. П.864-ПТ от 24.12.25. Собств.: Мальцев И.А. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 141 600,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 702 +/- 9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:450, адрес: МО, Можайский район. П.872-ПТ от 24.12.25. Собств.: Калинчев И.Н. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 261 000,00р.

Извещение 4. Заложенное арестованное недвиж. имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 951 +/- 1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1107, адрес: МО, Воскресенский р-н. П.800-ПТ от 27.11.25. Собств.: Гаджиева Х.Ж. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 207 400,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1527 +/- 14 кв.м., к/н: 50:03:0050180:2533, адрес: МО, Клинский р-н, в р-не д. Марфино. П.805-ПТ от 27.11.25. Собств.: Мунаева А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 811 920,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 600 +- 17 кв.м., к/н: 50:03:0060180:2605, адрес: МО, г.о. Клин, терр. Клинские Сады. П.798-ПТ от 27.11.25. Собств.: Мамедов Р.Я. Оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 236 640,00р.

4. Зем. уч., общ. пл. 993+/-11 кв.м., к/н: 50:18:0050116:426, адрес: МО, Можайский р-н. П.824-ПТ от 08.12.25. Собств.: Яхияев С.М. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 261 630,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 1731+/-29 кв.м., к/н: 50:18:0090613:330, адрес: МО, Можайский р-н, уч-к расположен в западной части кадас. кв-ла 50:18:0090613. П.835-ПТ от 11.12.25. Собств.: Донской Д.О. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 397 800,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.