ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 08 апреля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –08.04.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –23.03.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 119,5 кв.м., к/н: 50:04:0010501:2297, адрес: МО, м.о. Дмитровский, с Озерецкое, б-р Мечта, д. 10, кв. 21. П.1011-ПТ от 12.03.26. Собств.: Цепкало И.Ю., Цепкало Е.В. Взыск: ООО Эллада. Цена: 10 119 200,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 45,7 кв.м., к/н: 50:04:0250206:4237, адрес: МО, Дмитровский м.о., пос. Новосиньково, д. 25, кв. 20. П.1017-ПТ от 12.03.26. Собств.: Администрация Дмитровского г.о. МО. Взыск: Мирная Е.С. Цена: 3 381 946,40р.

3. Кв-ра, общ. пл. 74 кв.м., к/н: 50:28:0060113:13405, адрес: МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Южнодомодедовская, д. 15, кв. 117. П.1018-ПТ от 12.03.26. Собств.: Муйдинов К.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 7 761 600,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 88,3 кв.м., к/н: 50:28:0050203:1096, адрес: МО, г.о. Домодедово, д. Авдотьино, ул. Удачная, д. 5, кв. 15. П.1019-ПТ от 12.03.26. Собств.: Бабаев Р.М. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 272 000,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 56,5 кв.м., к/н: 50:45:0010142:365, адрес: МО, г. Королев, мкр. Болшево, пр-д Бурковский, д.38, корп.3, кв.18. П.975-ПТ от 27.02.26. Собств.: Филиппова О.В. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 7 290 000,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 59,2 кв.м., к/н: 50:45:0000000:38980, адрес: МО, г.о. Королев, г. Королев, ул. Мичурина, д. 3 кв. 67. П.984-ПТ от 27.02.26. Собств.: Усмонов А.У. Взыск: ООО ПКО ДоК. Цена: 6 520 000,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 34.9 кв.м., к/н: 50:21:0060103:1937, адрес: МО, Ленинский р-он, с/п Молоковское, д. Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, Литературный б-р, д.1, кв. 229. П.1001-ПТ от 03.03.26. Собств.: Чобан В.В. Взыск: АО Российский Сельскохозяйственный банк. Цена: 4 917 493,00р.

8. Жилой дом, общ. пл. 105,5 кв.м., к/н: 50:24:0050205:871; Зем. уч., общ. пл. 751 кв.м., к/н: 50:24:0050205:378, адрес: МО, Орехово- Зуевский г/о, п. Тополиный, СНТ Клондайк, д.230. П.1015-ПТ от 12.03.26. Собств.: Ионова В.А. Взыск: Аверичев В.В. Цена: 5 000 000,00р.

Изв. 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 44 кв.м., к/н: 50:37:0060504:546, адрес: МО, г. Кашира, ул. Металлургов, д. 5, корп. 3, кв. 108. П.965-ПТ от 20.02.26. Собств.: Османова Д.А., Османов Н.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 054 710,44р.

2. Кв-ра, общ. пл. 58,8 кв.м., к/н: 50:21:0030210:23868, адрес: МО, г.о. Ленинский, г. Видное, тер. ЖК Видный город, б-р име. народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, д. 3, корп. 2, кв. 117. П.959-ПТ от 20.02.26. Собств.: Сахарова А.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 430 250,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 840 кв.м., к/н: 50:18:0040101:378, адрес: МО, Можайский р-н, уч. расположен в юго-западной части кадастр. кв-ла 50:18:0040101. П.969-ПТ от 20.02.26. Собств.: Жуков Я.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 302 600,00р.

4. Здание, общ. пл. 48 кв.м., к/н: 50:24:0060510:265; Зем. уч., общ. пл. 620+/-9 кв.м., к/н: 50:24:0060510:163, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, г. Куровское, СТСН Радуга, д. 140. П.976-ПТ от 27.02.26. Собств.: Шепелева Г.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 281 120,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 65,3 кв.м., к/н: 50:36:0010415:341, адрес: МО, р-н Озерский, г. Озеры, ул. Ленина, д. 21, кв. 120. П.982-ПТ от 27.02.26. Собств.: Ажогина Л.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 284 000,00р.

6. Зем. уч., общ. пл. 740 +/- 10 кв.м., к/н: 50:05:0130117:677, жил. дом, общ. пл. 79,7 кв.м., к/н: 50:05:0130117:966, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново. П.964-ПТ от 20.02.26. Собств.: Лебедев В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 625 200,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата окончания приема заявок –06.04.2026г.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

1. Зем.уч., общ. пл. 1310 +/- 25 кв.м., к/н: 50:06:0070602:896, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п. Степаньковское, у д. Кобылино. П.978-ПТ от 27.02.26. Собств.: Бурлуцкая М.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 278 400,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 629+/-18 кв.м., к/н: 50:05:0020119:155, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в р-не д. Садовниково. П.1014-ПТ от 12.03.26. Собств.: Вершинина Н.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 264 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.