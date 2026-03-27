ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 10 апреля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –10.04.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –27.03.2026г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 38,2 кв.м., к/н: 50:15:0011212:3164, адрес: МО, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Демин луг, д.6/5, кв.514. П.1044-ПТ от 25.03.26. Собств.: Шарифова Г.И. Кзы. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 174 246,00р.

2. 1/2 доли на кв-ру, общ. пл. 42,5 кв.м., к/н: 50:50:0000000:27247, адрес: МО, г. Железнодорожный, ул. Граничная, д. 7, кв. 65. П.1046-ПТ от 25.03.26. Собств.: Кардаш Е.В. Взыск: Думчев Е.К. Цена: 2 000 000,00р.

3. Жил. дом, общ. пл. 60,1 кв.м., к/н: 50:04:0160416:1462; Зем. уч., общ. пл. 1 019+/-11 кв.м., к/н: 50:04:0160416:596, адрес: МО, Дмитровский м.о., д. Удино, тер. объединения Дмитровка Светлая, д. 240. П.1040-ПТ от 25.03.26. Собств.: Ластовка С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 500 800,00р.

4. Жил. пом. таунхаус, общ. пл. 169,7 кв.м., к/н: 50:08:0050234:2005, адрес: МО, м.о. Истра, с. Рождествено, Рождественский б-р, д.27, кв.1. П.1028-ПТ от 20.03.26. Собств.: Жидкова В.Ю. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 12 919 200,00р.

5. Зем. уч., общ. пл.999+/-22 кв.м., к/н: 50:08:0070280:422, адрес: Местоположение установ. отн-но ориентира, расп-го за пределами уча-ка. ориентир жил. дом. уч-ок наход примерно в 597м от ориентира по направл. на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: МО, Истринский р-н, Бужаровское c/пос., д. Леоново, д.2. П.1026-ПТ от 20.03.26. Собств.: Сидоркин С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 212 300,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 31,5 кв.м., к/н: 50:11:0020204:776, адрес: МО, м/р Красногорский, с/п Отрадненское, д. Сабурово, ул. Луговая, д.5, кв.52. П.1033-ПТ от 20.03.26. Собств.: Матяш Ю.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 4 663 200,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 70,7 кв.м., к/н: 50:22:0010201:715, адрес: МО, г. о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 4, кв 124. П.1053-ПТ от 25.03.26. Собств.: Мурашкинцева Т.Ю. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в кач-ве УТ на основании Дог. Инвестиционного тов-ва Приоритет. Цена: 10 224 000,00р.

8. Зем. уч., общ. пл. 840 +/- 1 кв.м., к/н: 50:18:0040101:247, адрес: МО, Можайский р-н, уч-к располож. в юго-западной части кадас-го кв-ла 50:18:0040101. П.1029-ПТ от 20.03.26. Собств.: Цинский И.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 174 600,00р.

9. Зем. уч., общ. пл. 701+/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:493, адрес: МО, Можайский р-н. П.1037-ПТ от 20.03.26. Собств.: Старичков В.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 265 500,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 41,5 кв.м., к/н: 50:26:0160602:2894, адрес: МО, г. о. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, ул. Парк Апрель, д.30, кв.43. П.1031-ПТ от 20.03.26. Собств.: Пухова О.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 172 800,00р.

11. Кв-ра, общ. пл. 87,8 кв.м., к/н: 50:20:0000000:247156, адрес: МО, Одинцовский г.о., г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 2, кв. 135. П.1048-ПТ от 25.03.26. Собств.: Геворгян М.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 15 121 151,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 58,8 кв.м., к/н: 50:21:0030210:23868, адрес: МО, г.о. Ленинский, г. Видное, тер. ЖК Видный город, б-р имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, д. 3, корп. 2, кв. 117. П.959-ПТ от 20.02.26. Собств.: Сахарова А.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 430 250,00р.

2. Зем. уч, общ. пл. 293 352 кв.м., к/н: 50:18:0040214:195, примерно в 2610 м от д. Кубаревка Можайского р-на МО по направл. на северо-запад; Зем. уч, общ. пл. 43 965 кв.м., к/н: 50:18:0030213:22, примерно в 800 м от д. Горячкино, Можайского р-на, МО по направл. на северо-восток; Зем. уч, общ. пл. 305 178+/-193 кв.м., к/н: 50:18:0030213:19, примерно в 500 м от д. Горячкино Можайского р-на МО по направл. на север; Зем. уч , общ. пл. 193 455 кв.м., к/н: 50:18:0030204:28, примерно в 300 м от д. Горячкино Можайско-го р-на МО по направл. на северо-восток; Зем. уч , общ. пл. 929 926 кв.м., к/н: 50:18:0030215:218, примерно в 700м от д. Грязи Можайского р-на МО по направл. на запад; Зем. уч, общ. пл. 118 707 кв.м., к/н: 50:18:0030212:67, примерно в 400м от д. Грязи Можайского р-на МО по направл. на восток. П.999-ПТ от 03.03.26. Собств.: Юсупов С.Г. Взыск: ГК АСВ. Цена: 8 810 250,00р.

3. Зем. уч, общ. пл. 625+/-18 кв. м., к/н: 50:08:0080328:56, адрес: МО, Истринский р-н, с/п Ядроминское, д. Курово, д.25. П.1006-ПТ от 03.03.26. Собств.: Корсакова Н.М. Взыск: Вишняков Д.А. Цена: 765 000,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата окончания приема заявок –08.04.2026г.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

1. Зем. уч., общ. пл. 800 кв.м., к/н: 50:29:0040250:786, адрес: МО, Воскресенский р-н, г.п.. Хорлово, п. Хорлово, СНТ Сосновый бор, уч. 599. П.1049-ПТ от 25.03.26. Собств.: Гарабаглы Э.И. Кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 227 200,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 612 +/-17 кв.м., к/н: 50:07:0010306:1199, адрес: МО, Волоколамский р-н, д. Чащь. П.1032-ПТ от 20.03.26. Собств.: Жунушов Ж.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 249 600,00р.

1. 1/2 долю в праве общей долевой собствен. на жил. помещение, общ. пл. 139,6 кв.м., к/н: 50:08:0000000:77852, адрес: МО, Истринский р-он, Лучинское с/п, д. Крючково, НП Мелоди-Элит, 17, кв. 2; 1/2 доли в праве общей долевой собствен. на зем. уч, общ. пл. 610 кв.м., к/н: 50:08:0060158:114, адрес: МО, Истринский р-он, с/пос. Лучинское, д. Крючково, д. 4. П.977-ПТ от 27.02.26. Собств.: Москаленко В.М. Взыск: Турьев В.А. Цена: 3 400 000,00р.

2. Зем. уч, общ. пл. 45 106+/-149 кв.м., к/н: 50:39:0080203:123; Зем. уч, общ. пл. 59 505+/-171 кв.м., к/н: 50:39:0080203:119, адрес: МО, Серебряно-Прудский р-н. П.1003-ПТ от 03.03.26. Собств.: Умников Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 549 480,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.