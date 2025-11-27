ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 12 декабря

Дата, время проведения торгов –12.12.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –28.11.2025г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 45 кв.м., к/н: 50:04:0010202:4020, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 30, кв. 6. П.792-ПТ от 20.11.25. Собств.: Филиппова Н.В. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 3 336 000,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 43,8 кв.м., к/н: 50:28:0010456:449, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 5, кв. 61. П.786-ПТ от 20.11.25. Собств.: Орлова Ю.С. Взыск: КПК Фонд Ипотечного Кредитования. Цена: 4 300 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:28:0010530:662, адрес: МО, Домодедовский р-н, г. Домодедово, мкр. Центральный, Кутузовский проезд. д.11. кв.6. П.788-ПТ от 20.11.25. Собств.: Никонова Э.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 535 200,00р.

4. Зем. уч. общ. пл. 600+/-9 кв.м., к/н: 50:28:0090240:1516, адрес: МО, г. Домодедово, с. Введенское. П.791-ПТ от 20.11.25. Собств.: Новрузов А.И. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 719 200,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 39,3 кв.м., к/н: 50:22:0000000:102427, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Колхозная, д. 10, кв. 114. П.782-ПТ от 20.11.25. Собств.: Ермолаев А.Н. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 7 153 600,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 35,6 кв.м., к/н: 50:22:0010105:14448, адрес: МО, Люберецкий м. р-н, г/п Люберцы, ул. Дружбы, д. 5 корп. 1, кв. 125. П.787-ПТ от 20.11.25. Собств.: Ерошкин В.Ю. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 148 800,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 71,7 кв.м., к/н: 50:22:0010101:6687, адрес: МО, г/о Люберцы, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 14, корп. 1, кв. 60. П.793-ПТ от 20.11.25. Собств.: Монова С.А. Взыск: АО Альфа- Банк. Цена: 13 880 000,00р.

8. Зем. уч., общ. пл. 791 +/- 20 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1335, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Зем. уч. расположен в восточной части кадастрового квартала. П.775-ПТ от 17.11.25. Собств.: Мамедова Х.Э. кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 346 400,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 67,9 кв.м., к/н: 50:09:0070106:4147, адрес: МО, Солнечногорский р-н, г/п Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д. 16, корп. 1, кв. 146. П.777-ПТ от 17.11.25. Собств.: Кудинова Т.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 633 522,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 53,1 кв.м., к/н: 50:09:0060510:1067, адрес: МО, Солнечногорский р-он, рп. Ржавки, д. 15, кв. 34. П.790-ПТ от 20.11.25. Собств.: Гванцеладзе И.А. Взыск: ООО АСГ-Рус Юридические услуги. Цена: 5 212 800,00р.

11. Зем. уч., общ. пл. 1334+/-5 кв.м., к/н: 50:31:0010120:917, (общей долевой собственности 1/2 доли), адрес: МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, д. Гришино. П.784-ПТ от 20.11.25. Собств.: Емельянов Р.Ю., Козачок В.П. Взыск: Козлов Д.А. Цена: 1 948 000,00р.

12. Зем. уч., общ. пл. 23993 кв.м., к/н: 50:32:0010217:752, адрес: МО, Серпуховский р-н, р-н д. Калиново. Нежилое помещение, общ. пл. 3008,3 кв.м., к/н: 50:32:0010202:1061, адрес: МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, р-н д. Калиново, д. 106, стр. 3 (пом.1). Нежилое здание, общ. пл. 4611,6 кв.м., к/н: 50:32:0010202:756, адрес: МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, р-н д. Калиново, д. 106, стр. 2. Нежилое здание, общ. пл. 4445,5 кв.м., к/н: 50:32:0010202:747, адрес: МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, р-н д. Калиново, д. 106, стр. 1. Нежилое здание, общ. пл. 632 кв.м., к/н: 50:32:0010202:616, адрес: МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, р-н д. Калиново, д. 106. П.808-ПТ от 27.11.25. Собств.: ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в МО. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 130 636 800,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 42,9 кв.м., к/н: 50:28:0090503:263, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Южная, д. 10, кв. 11. П.733-ПТ от 31.10.25. Собственник: Тагиев В.М. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 911 760,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:28:0010530:800, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Центральный, Кутузовский пр-д, д. 13, кв. 10. П.735-ПТ от 31.10.25. Собственник: Бабаян А.Г. Взыск: Хорунжая Т.Н. Цена: 4 328 200,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 54,7 кв.м., к/н: 50:28:0020803:2665, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, д. 45, кв. 66. П.743-ПТ от 31.10.25. Собственник: Пешков В.С., Майнгард Е.С. Взыск: Гомозков Д.С. Цена: 10 913 150,00р.

4. Сад. домик с хоз. постройками, общ. пл. 86,4 кв.м., к/н: 50:31:0022004:1076; Зем. уч., общ. пл. 803 +/-10 кв.м., к/н: 50:31:0022001:2292, адрес: МО, Чеховский р-н, Чепелевский с/о, с/т Мичуринец, д. 379. П.741-ПТ от 31.10.25. Собственник: Власова Л.Е. Взыск: Солдатенков А.А. Цена: 2 975 000,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 650 +/- 18 кв.м., к/н: 50:31:0050301:5147, адрес: МО, м/о Чехов, д. Ермолово, тер. Ермолово СХ-2, уч. 121а. П.744-ПТ от 31.10.25. Собственник: Чамурлиев Д.В. Взыск: ОАО Сбербанк России в лице Среднерусского банка. Цена: 515 610,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата окончания приема заявок –11.12.2025г.

Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 5 кв.м., к/н: 50:06:0020402:659, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Раменское, д. Харитоново, д.1. П.778-ПТ от 20.11.25. Собств.: Веревкин С.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 93 600,00р.

Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату, общ. пл. 19,4 кв.м., к/н: 50:28:0010278:40, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Центральный, Каширское шоссе, д. 27, кв. 8, комн. 8. П.730-ПТ от 31.10.25. Собственник: Чеплакова Г.С. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 957 440,00р.

2. Зем. уч., общ. пл., 1040 +/- 11 кв.м., к/н: 50:03:0050180:2526, адрес: МО, Клинский p-он, д. Марфино. П.679-ПТ от 07.10.25. Собств.: Тураев И.Э. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 411 570,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tenderactive.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.