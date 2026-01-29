ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 13 февраля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –13.02.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –29.01.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 47,3 кв.м., к/н: 50:34:0050432:1164, адрес: МО, Коломенский р-н, п. Проводник, ул. Новая, д.17, кв.14. П.886-ПТ от 22.01.26. Собств.: Самосудов Д.В. Взыск: ООО «ПКО Кредитор». Цена: 2 746 000,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 920 +/-21 кв.м., к/н: 50:24:0050212:189, адрес: МО, Орехово- Зуевский р-н, СДТ «Содружество», южнее п. Прокудино, уч.73а. П.899-ПТ от 22.01.26. Собств.: Сычев Е.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 286 200,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:24:0040676:284, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, с/т Виктория, западнее д. Елизарово, уч. 456. П.890-ПТ от 22.01.26. Собств.: Тилляев И.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 220 800,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 35,4 кв.м., к/н: 50:43:0070201:3407, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Бережок, д. 8 кв. 122. П.898-ПТ от 22.01.26. Собств.: Кольцов А.Ф. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в кач. Управляющего товарищества на основ. договора Инвестиционного товарищества Приоритет. Цена: 4 231 200,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 23,5 кв.м., к/н: 50:13:0050418:11004, адрес: МО, Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Сретенская, д. 2 кв. 190. П.885-ПТ от 22.01.26. Собств.: Хватова М.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 212 800,00р.

6. Зем. уч., общ. пл. 849+/-20 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10415, адрес: МО, г.о. Серпухов, д. Клейменово. П.888-ПТ от 22.01.26. Собств.: Борискин О.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 279 900,00р.

7. Зем. уч., общ. пл. 1 500 кв.м., к/н: 50:09:0070605:565, и расположенный на нем 1/5 долю дома, общ. пл. 93,5 кв.м., к/н: 50:09:0070605:965, адрес: МО, Солнечногорский р-он, с.п. Кутузовское, д. Подолино, ул. Родниковая, д. 79, 28. П.881-ПТ от 22.01.26. Собств.: Щербакова А.С. Взыск: ООО ПКО Сэб Альянс. Цена: 2 000 000,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 7000 кв.м., к/н: 50:26:0130104:9; Здание кузни-складов, общ. пл. 144,1 кв.м., к/н: 50:26:0130104:426; Склад, общ. пл. 326,8 кв.м., к/н: 50:26:0130104:658; Здание конторы, общ. пл. 28,4 кв.м., к/н: 50:26:0130104:425; Здание проходной, общ. пл. 57.8 кв.м., к/н: 50:26:0130104:309; Здание мастерской, общ. пл. 1838,8 кв.м., к/н: 50:26:0130104:395 адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г/п Наро-Фоминск, д. Ивановка, д. б/н. П.859-ПТ от 17.12.25. Собств.: Ларин А.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 97 155 000,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата окончания приема заявок –11.02.2026г.

Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 829 +/- 20 кв.м., к/н: 50:03:0060180:2624, адрес: МО, тер. г.о. Клин. П.897-ПТ от 22.01.26г. Собств.: Кадыралиева Б.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 475 200,00р.

Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 674 +/-18 кв.м., к/н: 50:29:0060221:1418, адрес: МО, Воскресенский р-н, Фединское с/п, зем. уч. расположен в северо-восточной части кад-го кв-ла 50:29:0060221. П.846-ПТ от 17.12.25. Собств.: Пахальчак К.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 263 840,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1454 +/- 27 кв.м., к/н: 50:18:0070305:275, адрес: МО, Можайский р-н, СНТ Лесное, уч.25. П.848-ПТ от 17.12.25. Собств.: Рыбьев С.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 176 800,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.