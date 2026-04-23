В округе Лыткарино после капитального ремонта заработал стадион «Полет»

22 апреля в городском округе Лыткарино состоялось долгожданное событие — после масштабного капитального ремонта распахнул свои двери стадион «Полет». Обновленный спортивный объект сразу привлек внимание горожан и уже принял первых посетителей. Открытие стадиона стало возможным благодаря региональной государственной программе: работы финансировались из бюджета Подмосковья, о чем сообщила пресс‐служба Министерства строительного комплекса Московской области.

История стадиона уходит корнями в 1968 год — тогда его построили по инициативе Центрального института авиационного моторостроения им. Баранова. На протяжении десятилетий «Полет» служил важной спортивной площадкой для лыткаринцев, но со временем инфраструктура устарела. Жители города много лет ждали обновления объекта, и теперь он вновь готов принимать любителей активного образа жизни.

Масштабная реконструкция преобразила стадион до неузнаваемости. По словам министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского, на футбольном поле появилось новое искусственное покрытие, отвечающее всем современным стандартам. Для зрителей возвели удобные трибуны на 500 мест с навесом — теперь болеть за любимые команды можно в любую погоду.

Спортивная инфраструктура пополнилась новыми объектами: появились современные площадки для игры в баскетбол и волейбол, обустроена зона для воркаута с разнообразными тренажерами, а беговые дорожки полностью обновлены. Особое внимание уделили комфорту спортсменов: отремонтированы раздевалки и помещения для судей, что создает достойные условия для проведения соревнований любого уровня.

Инженеры провели полную замену инженерных сетей, обеспечив надежную работу всех систем стадиона. Благоустройство прилегающей территории тоже не осталось без внимания: теперь подходы к объекту стали более удобными, а окружающее пространство — эстетически привлекательным и функциональным.

