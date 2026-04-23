В Подмосковье на 8% нарастили объем производства детских молочных смесей

В Подмосковье по итогам первых двух месяцев 2026 года произвели 5,3 тыс. тонн детских молочных смесей, что на 8% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что на регион приходится более 87,5% от всего объема детских молочных смесей, выпущенных в ЦФО, и 61,4% – от общероссийского показателя. Среди крупных региональных производителей - АО «Детский продукт «Истра-Нутриция», ООО «ФАРМАЛАКТ» и ЗАО «Инфаприм». Компании наращивают объемы выпускающей продукции, внедряют современные технологии, строго следят за безопасностью сырья и готовой продукции, подчеркнули в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.