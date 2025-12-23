ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 16 января

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –16.01.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –23.12.2025г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 45,4 кв.м., к/н: 50:42:0000000:53118, адрес: МО, г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 20, корп. 3, кв. 44. П.850-ПТ от 17.12.25. Собств.: Климова В.И. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 5 338 400,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 7000 кв.м., к/н: 50:26:0130104:9; Здание кузни-складов, общ. пл. 144,1 кв.м., к/н: 50:26:0130104:426; Склад, общ. пл. 326,8 кв.м., к/н: 50:26:0130104:658; Здание конторы, общ. пл. 28,4 кв.м., к/н: 50:26:0130104:425; Здание проходной, общ. пл. 57.8 кв.м., к/н: 50:26:0130104:309; Здание мастерской, общ. пл. 1838,8 кв.м., к/н: 50:26:0130104:395 адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г/п Наро-Фоминск, д. Ивановка, д. б/н. П.859-ПТ от 17.12.25. Собств.: Ларин А.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 114 300 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 42,1 кв.м., к/н: 50:55:0030415:152, адрес: МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 70, пом. 20. П.857-ПТ от 17.12.25. Собств.: Балыбин И.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 252 067,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 791 +/- 20 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1335, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Зем. уч. расположен в восточной части кадастрового квартала. П.775-ПТ от 17.11.25. Собств.: Мамедова Х.Э. кызы. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Цена: 294 440,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата окончания приема заявок –14.01.2026г.

Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 674 +/-18 кв.м., к/н: 50:29:0060221:1418, адрес: МО, Воскресенский р-н, Фединское с/п, земельный уч. расположен в северо-восточной части кад-го кв-ла 50:29:0060221. П.846-ПТ от 17.12.25. Собств.: Пахальчак К.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 310 400,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1454 +/- 27 кв.м., к/н: 50:18:0070305:275, адрес: МО, Можайский р-н, СНТ «Лесное», уч.25. П.848-ПТ от 17.12.25. Собств.: Рыбьев С.Б. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 208 000,00р.

Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 5 кв.м., к/н: 50:06:0020402:659, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Раменское, д. Харитоново, д.1. П.778-ПТ от 20.11.25. Собств.: Веревкин С.И. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 79 560,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tenderactive.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.