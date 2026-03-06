ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 19 марта

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 44 кв.м., к/н: 50:37:0060504:546, адрес: МО, г. Кашира, ул. Металлургов, д. 5, корп. 3, кв. 108. П.965-ПТ от 20.02.26. Собств.: Османова Д.А., Османов Н.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 417 306,40р.

2. Кв-ра, общ. пл. 58,8 кв.м., к/н: 50:21:0030210:23868, адрес: МО, г.о. Ленинский, г. Видное, тер. ЖК Видный город, б-р имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, д. 3, корп. 2, кв. 117. П.959-ПТ от 20.02.26. Собств.: Сахарова А.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 565 000,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 840 кв.м., к/н: 50:18:0040101:378, адрес: МО, Можайский р-н, уч. расположен в юго-западной части кадастр. квартала 50:18:0040101. П.969-ПТ от 20.02.26. Собств.: Жуков Я.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 356 000,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 65,3 кв.м., к/н: 50:36:0010415:341, адрес: МО, Озерский р-н, г. Озеры, ул. Ленина, д. 21, кв. 120. П.982-ПТ от 27.02.26. Собств.: Ажогина Л.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 040 000,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 740 +/- 10 кв.м., к/н: 50:05:0130117:677, жил. дом, общ. пл. 79,7 кв.м., к/н: 50:05:0130117:966, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново. П.964-ПТ от 20.02.26. Собств.: Лебедев В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 912 000,00р.

6. Зем. уч., общ. пл. 620+/-9 кв.м., к/н: 50:24:0060510:163, Здание, общ. пл. 48 кв.м., к/н: 50:24:0060510:265, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, г. Куровское, СТСН Радуга, д. 140. П.976-ПТ от 27.02.26. Собств.: Шепелева Г.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 507 200,00р.

7. Зем. уч., общ. пл. 5927+-22 кв.м., к/н: 50:20:041010:133, Дача, общ. пл. 211,8 кв.м., к/н: 50:20:0000000:22077, Жилое строение, общ. пл. 116,1 кв.м., к/н: 50:20:0000000:282878, Нежил. пом, общ. пл. 45,5 кв.м., к/н: 50:20:0000000:275153, адрес: МО, Одинцовский р-н, д/п Успенское, уч.7. П. 981-ПТ от 27.02.26. Собств.: Кулик Е.В. Взыск: Малахова С.И. Цена: 89 727 000,00р.

Изв. 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Жилой дом, общ. пл. 354,8 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1704; Зем. уч., общ. пл. 567 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1154, адрес: МО, м. о. Дмитровский, с. Белый Раст, мкр. Юбилейный, д.2. П.901-ПТ от 30.01.26. Собств.: Казацкий И.Л. Взыск: ПАО АК Барс Банк. Цена: 9 730 120,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 631+/-18 кв.м., к/н: 50:04:0120301:773, адрес: МО, Дмитровский р-н, д. Ерыково. П.914-ПТ от 30.01.26. Собств.: Гуларова А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 522 240,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 829 +/- 20 кв.м., к/н: 50:03:0060180:2624, адрес: Московская область, территория г.о. Клин. П.897-ПТ от 22.01.26. Собств.: Кадыралиева Б.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 403 920,00р.

4. Зем. уч., общ. пл. 1 612+/-28 кв.м., к/н: 50:05:0010512:39, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Кузьминский, в р-не Александровка, центральная часть кадастр. кв-ла 50:05:0010512. П.903-ПТ от 30.01.26. Собств.: Саргсян А.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 278 800,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:24:0040676:284, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, с/т «Виктория», западнее д. Елизарово, уч. 456. П.890-ПТ от 22.01.26. Собственник: Тилляев И.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 187 680,00р.

6. Зем. уч., общ. пл. 920 +/-21 кв.м., к/н: 50:24:0050212:189, адрес: МО, Орехово - Зуевский р-н, СДТ «Содружество», южнее пос. Прокудино, уч.73а. П.899-ПТ от 22.01.26. Собственник: Сычев Е.Г. Взыск: ПАО ПАО Сбербанк. Цена: 243 270,00р.,

7. Зем. уч., общ. пл. 483+/-8 кв.м., к/н: 50:09:0060811:2435, адрес: МО, г. Солнечногорск, д. Поярково. П.907-ПТ от 30.01.26. Собственник: Даниелян А.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 244 680,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 74,5 кв.м., к/н: 50:22:0010109:19801, адрес: МО, г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Комсомольский проспект, д. 24/2, кв. 529. П.945-ПТ от 12.02.26. Собственник: Репалов В.С. Взыск: АО ТБанк. Цена: 7 070 818,84р.

9. Зем. уч., общ. пл. 800 +/-10 кв.м., к/н: 50:03:0060280:5790, адрес: МО, Клинский р-он, д. Матвеево. П.920-ПТ от 04.02.26. Собств.: Жданов А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 627 640,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 950 +/-1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1411, адрес: МО, г.о. Воскресенск, тер Москворечье-3, з/у 118. П.908-ПТ от 30.01.26. Собственник: Котасонова М.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 206 040,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.