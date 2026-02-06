ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 20 февраля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –20.02.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –06.02.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 354,8 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1704; Зем. уч, общ. пл. 567 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1154, адрес: МО, м. о. Дмитровский, с. Белый Раст, мкр. Юбилейный, д.2. П.901-ПТ от 30.01.26. Собств.: Казацкий И.Л. Взыск: ПАО АК Барс Банк. Цена: 11 447 200,00р.

2. Зем. уч, общ. пл. 631+/-18 кв.м., к/н: 50:04:0120301:773, адрес: МО, Дмитровский р-н, д. Ерыково. П.914-ПТ от 30.01.26. Собств.: Гуларова А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 614 400,00р.

3. Зем. уч, общ. пл. 1 612+/-28 кв.м., к/н: 50:05:0010512:39, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Кузьминский, в р-не Александровка, центральная часть кадастрового кв-ла 50:05:0010512. П.903-ПТ от 30.01.26. Собств.: Саргсян А.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 328 000,00р.

4. Зем. уч, общ. пл. 483+/-8 кв.м., к/н: 50:09:0060811:2435, адрес: МО, г. Солнечногорск, д. Поярково. П.907-ПТ от 30.01.26. Собств.: Даниелян А.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 640 800,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 35,6 кв.м., к/н: 50:10:0010103:6180, адрес: МО, г.о. Химки, г. Химки, ул. Дружбы, д.6, кв.39. П.909-ПТ от 30.01.26. Собств.: Марчук К.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 220 800,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 79,1 кв.м., к/н: 50:30:0000000:25280, адрес: МО, р-н Егорьевский, г. Егорьевск, ул. Мичурина, д.26, кв.8. П.875-ПТ от 24.12.25. Собств.: Ивкин Е.В. Взыск: АО Россельхозбанк. Цена: 2 560 880,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч, общ. пл. 950 +/-1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1411, адрес: МО, г.о. Воскресенск, тер. Москворечье-3, з/у 118. П.908-ПТ от 30.01.26. Собств.: Котасонова М.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 242 400,00р.

Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч, общ. пл. 801 +/-20 кв.м., к/н: 50:18:0050115:2739, адрес: МО, г. Можайск, д. Никитино. П.864-ПТ от 24.12.25. Собств.: Мальцев И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 120 360,00р.

2. Зем. уч, общ. пл. 702 +/- 9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:450, адрес: МО, Можайский р-н. П.872-ПТ от 24.12.25. Собств.: Калинчев И.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 221 850,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.