ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 20 января

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –20.01.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –26.12.2025г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 23993 кв.м., к/н: 50:32:0010217:752, адрес: МО, Серпуховский р-н, р-н д. Калиново. Нежилое пом., общ. пл. 3008,3 кв.м., к/н: 50:32:0010202:1061, адрес: МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, р-н д. Калиново, д. 106, стр. 3 (пом.1). Нежил. здание, общ. пл. 4611,6 кв.м., к/н: 50:32:0010202:756, адрес: МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, р-н д. Калиново, д. 106, стр. 2. Нежил. здание, общ. пл. 4445,5 кв.м., к/н: 50:32:0010202:747, адрес: МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, р-н д. Калиново, д. 106, стр. 1. Нежил. здание, общ. пл. 632 кв.м., к/н: 50:32:0010202:616, адрес: МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, р-н д. Калиново, д. 106. П.808-ПТ от 27.11.25. Собств.: ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в МО. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 111 041 280,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/

Дата окончания приема заявок –16.01.2026г.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Квартира, общ. пл. 37,6 кв.м., к/н: 50:11:0020213:3200, адрес: МО, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Павшинский, д. 12, кв. 133. П.675-ПТ от 07.10.25. Собственник: Изтелеуова З.Г. Взыск: АО «Дом.РФ». Цена: 5 533 682,24р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, https://tender-active.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.