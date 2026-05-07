Прокуратура Подмосковья установила родственников ветерана Великой Отечественной войны и вернула медаль «За отвагу»

В январе 2026 года в Долгопрудном местная жительница обратилась в городскую прокуратуру: женщина обнаружила на территории города медаль «За отвагу» и искренне захотела помочь найти ее законного владельца. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Внимательно изучив находку, специалисты сразу определили, что перед ними — награда старого образца, выпущенная в 1943 году. Характерный внешний вид и четкая гравировка серийного номера не оставляли сомнений: медаль принадлежала участнику Великой Отечественной войны. Это открытие придало поиску особый смысл — теперь речь шла не просто о возврате ценной вещи, а о восстановлении исторической справедливости и сохранении памяти о подвиге.

Сотрудники прокуратуры наладили взаимодействие с АНО «Родина» и направили официальные запросы в Центральный архив Министерства обороны РФ. Усилия не прошли даром: вскоре удалось установить личность награжденного. Выяснилось, что в 1944 году медалью «За отвагу» был отмечен старший сержант Быстров Виктор Георгиевич (1922 года рождения), проживавший тогда в Талдоме. Награда была вручена за проявленный в боях героизм.

Однако впереди ждала самая сложная часть поиска. В архивах Минобороны отсутствовали полные анкетные данные, а по старому адресу в Талдоме уже много лет жили другие люди. Казалось, след мог оборваться, но работники прокуратуры не собирались сдаваться.

К расследованию подключились коллеги из Талдомской городской прокуратуры. Совместными усилиями они погрузились в кропотливую работу с архивными документами. Прорыв произошел, когда специалисты обнаружили данные по домовладению Быстровых в Центральном архиве Московской области. Эти материалы стали настоящей находкой: они позволили восстановить хронологию жизни ветерана, уточнить даты его рождения, собрать сведения о семье и установить факт переезда в Долгопрудный в 1967 году вместе с домашним адресом.

Следующий этап потребовал взаимодействия с другими ведомствами. Из органов ЗАГС прокуратура получила официальное подтверждение, что Виктор Георгиевич Быстров ушел из жизни в 1981 году. Затем, благодаря оперативному содействию сотрудников МВД, удалось отследить судьбу его потомков и установить актуальные адреса ныне живущих близких родственников.

Кульминацией этой многомесячной работы стала торжественная церемония в преддверии 81‐й годовщины Победы. В теплой обстановке работники прокуратуры передали медаль «За отвагу» дочери ветерана — Антонине Викторовне Поляковой, проживающей в Одинцово. Для семьи это событие стало не просто возвращением реликвии, а эмоциональным моментом связи поколений, напоминанием о героическом прошлом их родного человека.

