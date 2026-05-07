Жителям Подмосковья раскрыли новую схему мошенников ко Дню Победы

Мошенники придумали новую схему обмана граждан в преддверии Дня Победы и начали предлагать пожилым людям «памятные медали». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Аферисты звонят жертвам от имени сотрудников администрации и сообщают о вручении медалей к 9 Мая, после чего просят продиктовать паспортные данные, СНИЛС или другие личные сведения для оформления награды. Это позволяет им получить доступ к аккаунту жертвы на госуслугах, оформить кредит и украсть денежные средства.

В ведомстве уточнили, что чаще всего от этих действий страдают пожилые люди. Гражданам напомнили, что посторонним людям нельзя сообщать личные данные и коды из СМС. Узнать подробнее о цифровой безопасности поможет памятка «Доступно о телефонных мошенниках».

