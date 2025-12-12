ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 26 декабря

Дата, время проведения торгов –26.12.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –12.12.2025г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024г.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 993+/-11 кв.м., к/н: 50:18:0050116:426, адрес: МО, Можайский район. П.824-ПТ от 08.12.25. Собств.: Яхияев С.М. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 307 800,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 45,4 кв.м., к/н: 50:20:0041306:2644, адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Малые Вяземы, Петровское ш., д.27, кв.10. П.816-ПТ от 08.12.25. Собств.: Федосов А.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 352 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 106.6 кв.м., к/н: 50:20:0010215:4881, адрес: МО, Одинцовский р-н, г/п Одинцово, с. Ромашково, ул. Никольская, д.2, корп.2, кв.183. П.819-ПТ от 08.12.25. Собств.: Агарунова И.А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 28 685 600,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 146,5 кв.м., к/н: 50:20:0041615:1843, адрес: МО, Одинцовский р-н, п. Горки-10, д. 23, кв.83. П.828-ПТ от 08.12.25. Собств.: Любезнов А.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 18 069 600,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 58.2 кв.м., к/н: 50:20:0000000:117824, адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ш. Можайское, д.165, кв.229. П.829-ПТ от 11.12.25. Собств.: Побережец В.И. Взыск: АО «Банк БЖФ». Цена: 8 960 000,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 63.3 кв.м., к/н: 50:20:0041411:1699, адрес: МО, р-н. Одинцовский, рп. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.20, кв.25. П.832-ПТ от 11.12.25. Собств.: Кузнецов А.В. Взыск: АО «Тбанк». Цена: 5 994 104,80р.

7. Жилой дом, общ. пл. 91,6 кв.м., к/н: 50:09:0020328:2573; Зем. уч., общ. пл. 514+/-8 кв.м., к/н: 50:09:0020328:2485, адрес: МО, г.о. Солнечногорск, д. Пешки, д. 72/Л. П.799-ПТ от 27.11.25. Собств.: Афанасенко Т.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 230 400,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 36,8 кв.м., к/н: 50:09:0070309:2823, адрес: МО, г.о. Солнечногорск, д. Бакеево, квартал Бакеево парк, корп. 6, кв. 25. П.797-ПТ от 27.11.25. Собств.: Нестеров А.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 4 392 000,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 41,9 кв.м., к/н: 50:55:0030906:159, адрес: МО, г. Подольск, ул. Пионерская, д.16, кв.59. П.818-ПТ от 08.12.25. Собств.: Стрекова А.С. Взыск: ООО Эллада. Цена: 4 173 600,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 60,3 кв.м., к/н: 50:09:0060607:1552, адрес: МО, г. Химки, дер. Елино, корп. 22, кв.285. П.807-ПТ от 27.11.25. Собств.: Администрация г.о. Химки МО. Взыск: АКБ Трансстройбанк (АО). Цена: 5 135 200,00р.

11. Кв-ра, общ. пл. 67 кв.м., к/н: 50:09:0070210:5235, адрес: МО, г/о Солнечногорск, пгт. Голубое, Парковый б-р, д.2, корп.5, кв.206. П.831-ПТ от 11.12.25. Собств: Мелконян Б.А., Григорян Л.С. Взыс: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 672 000,00р.

12. Земельный участок, общ. пл. 1731+/-29 кв.м., к/н: 50:18:0090613:330, адрес: МО, Можайский р-н, участок расположен в западной части кадастрового квартала 50:18:0090613. П.835-ПТ от 11.12.25. Собств.: Донской Д.О. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 468 000,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 43,8 кв.м., к/н: 50:21:0090106:14294, адрес: МО, г/о Ленинский, р/п Дрожжино, шоссе Новое, д. 14, кв. 186. П.736-ПТ от 31.10.25. Собств.: Натх С. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 492 916,40р.

2. Кв-ра, общ. пл. 74,2 кв.м., к/н: 50:64:0020106:2103, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 22, кв. 86. П.746-ПТ от 12.11.25. Собств.: Мазина И.М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 9 431 600,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 61,2 кв.м., к/н: 50:51:0020201:3924, адрес: МО, г. о. Краснознаменск, г. Краснознаменск, ул. Советская, д. 2, кв. 65. П.750-ПТ от 12.11.25. Собств.: Павлова А.В. Взыск: ООО ИФК Управление активами. Цена: 8 509 520,00р.

4. Жил. дом, общ. пл. 150,3 кв.м., к/н: 50:08:0000000:116737; Зем. уч., общ. пл. 760 +/-19 кв.м., к/н: 50:08:0040341:68, адрес: МО, г. о. Истра, терр. СНТ Природа, ул. Лесная, д.185. П.752-ПТ от 12.11.25. Собств.: Морозов П.П., Морозова Ю.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 821 480,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата окончания приема заявок –24.12.2025г.

Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 951 +/- 1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1107, адрес: МО, Воскресенский р-он. П.800-ПТ от 27.11.25. Собств.: Гаджиева Х.Ж. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 244 000,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1527 +/- 14 кв.м., к/н: 50:03:0050180:2533, адрес: МО, Клинский р-он, в р-не д. Марфино. П.805-ПТ от 27.11.25. Собств.: Мунаева А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 955 200,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 17 кв.м., к/н: 50:03:0060180:2605, адрес: МО, г.о. Клин, терр. Клинские Сады. П.798-ПТ от 27.11.25. Собств.: Мамедов Р.Я. Оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 278 400,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tenderactive.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.