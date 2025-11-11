ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 26 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –11.11.2025г.

Дата окончания приема заявок –24.11.2025г.

Дата, время проведения торгов –26.11.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 42,9 кв.м., к/н: 50:28:0090503:263, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Южная, д. 10, кв. 11. П.733-ПТ от 31.10.25. Собств.: Тагиев В.М. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 425 600,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:28:0010530:800, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Центральный, Кутузовский пр-д, д. 13, кв. 10. П.735-ПТ от 31.10.25. Собств.: Бабаян А.Г. Взыск: Хорунжая Т.Н. Цена: 5 092 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 60 кв.м., к/н: 50:28:0050106:3808, адрес: МО, г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Строительная, д. 5, кв.4. П.740-ПТ от 31.10.25. Собств.: Гудимова О.П., Гудимов П.Н. Взыск: Акимов А.Н. Цена: 2 600 000,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 54,7 кв.м., к/н: 50:28:0020803:2665, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, д. 45, кв. 66. П.743-ПТ от 31.10.25. Собств.: Пешков В.С., Майнгард Е.С. Взыск: Гомозков Д.С. Цена: 12 839 000,00р.

5. Жил. дом, общ. пл. 86,4 кв.м., к/н: 50:31:0022004:1076, с хоз. постр-ми; зем. уч., общ. пл. 803 +/-10 кв.м., к/н: 50:31:0022001:2292, адрес: МО, Чеховский р-н, Чепелевский с/о, с/т Мичуринец, д. 379. П.741-ПТ от 31.10.25. Собств.: Власова Л.Е. Взыск: Солдатенков А.А. Цена: 3 500 000,00р.

6. Зем. уч., общ. пл. 650 +/- 18 кв.м., к/н: 50:31:0050301:5147, адрес: МО, м/о Чехов, д. Ермолово, тер. Ермолово СХ-2, уч. 121а. П.744-ПТ от 31.10.25. Собств.: Чамурлиев Д.В. Взыск: ОАО Сбербанк. Цена: 606 600,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 615+/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:16711, адрес: МО, Домодедовский р-н, г/о Домодедово, д. Матчино. П.667-ПТ от 26.09.25. Собств.: Керимова Н.Г. кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 409 275,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 600+/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110223:2416, адрес: МО, г/о Домодедово, д. Косино. П.664-ПТ от 26.09.25. Собств.: Алиасхабова Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 501 840,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 2300 кв.м., к/н: 50:04:0140603:131, адрес: МО, Дмитровский р-н, с.о Зареченский, д. Насадкино, д. 15. П.689-ПТ от 01.10.25. Собств.: Рябцев А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 754 120,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 53,9 кв.м., к/н: 50:35:0030404:958, адрес: МО, Луховицкий р-н, п. Орешково, ул. Луговая, д. 7, кв. 24. П.662-ПТ от 26.09.25. Собств.: Корягин И.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 192 720,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 31,3 кв.м., к/н: 50:22:0010108:9655, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. С.П. Попова, д. 6, кв. 9. П.653-ПТ от 19.09.25. Собств.: Ионова Т.А. Взыск: ООО Афанасьевсикй-7. Цена: 4 160 920,00р.

6. Зем. уч., общ. пл. 701+/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:606, адрес: МО, Можайский р-н. П.668-ПТ от 26.09.25. Собств.: Мишина П.Д. Взыск: ОАО "Сбербанк России". Цена: 223 720,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 20.1 кв.м., к/н: 50:12:0090221:9955, адрес: МО, г.о. Мытищи, г. Мытищи, б-р Тенистый, д. 6, кв. 106. П.695-ПТ от 08.10.25. Собств.: Букин А.С. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 2 644 520,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 68,1 кв.м., к/н: 50:12:0000000:39876, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Летная, д. 32, корп. 2, кв. 198. П.698-ПТ от 08.10.25г. Собств.: Журавлева О.О. Взыск: ООО Бизнес Инвестиции. Цена: 7 628 750,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 55,8 кв.м., к/н: 50:20:0030115:2448 , адрес: МО, г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 6, кв. 27. П.657-ПТ от 26.09.25. Собств.: Месропян В.А. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 6 591 964,20р.

10. Кв-ра, общ. пл. 37,8кв.м., к/н: 50:24:0000000:55826, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Южная, д. 19, кв. 66. П.641-ПТ от 19.09.25. Собств.: Новикова Д.В. Собств.: Новикова Д.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 530 018,88р.

11. Кв-ра, общ. пл. 45кв.м., к/н 50:56:0010104:193, адрес: МО, г. Климовск, пр. Спортивный, д. 7, кв. 39. П.644-ПТ от 19.09.25. Собств.: Медведев И.В., Медведева Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 496 160,00р.

12. Кв-ра, общ. пл. 49,5кв.м., к/н: 50:27:0020331:2065, адрес: МО, Подольский р-н, Дубровицкое с/п, пос. Кузнечики, д.6, кв.23. П.648-ПТ от 19.09.25. Собств.: Нидзий А.М. Взыск: ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк. Цена: 5 887 100,00р.

13. Кв-ра, общ. пл. 29,60 кв.м., к/н: 50:65:0040203:479, адрес: МО, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 29, кв. 32. П.677-ПТ от 07.10.25. Собств.: Мишановски В.Н. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 1 591 200,00р.

14. Кв-ра, общ. пл. 25,1 кв.м., к/н: 50:43:0040302:434, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 12 кв. 174. П.676-ПТ от 07.10.25. Собств.: Прохоров С.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 145 680,00р.

15. Кв-ра, общ. пл. 56,9 кв.м., к/н: 50:05:0020241:398, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шабурново, д. 16, кв.35. П.649-ПТ от 19.09.25. Собств.: Очилова Н.А., Юлдошев Р.Х. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 219 301,37р.

16. Зем. уч., общ. пл. 2500+/-18 кв. м., к/н: 50:31:0060218:2702, адрес: МО, г/о Чехов, д. Крюково, уч. 86. П.658-ПТ от 26.09.25. Собств.: Щетинин С.О. Взыск: Управление ФНС России по Республике Хакасия. Цена: 2 155 600,00р.

17. Кв-ра, общ. пл. 43,8 кв.м., к/н: 50:17:0021518:104 , адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д. 11. кв. 28. П.697-ПТ от 08.10.25. Собств.: Карпова О.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 860 760,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

1. 1/2 доли в праве общей долевой собств. на комнату, общ. пл. 19,4 кв.м., к/н: 50:28:0010278:40, адрес: МО, г. Домодедово, мкр-н. Центральный, Каширское ш., д. 27, кв. 8, комн. 8. П.730-ПТ от 31.10.25. Собств.: Чеплакова Г.С. Взыск: ПАО «Банк Уралсиб». Цена: 1 126 400,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, https://tender-active.ru/,https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Преображенское,

Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.