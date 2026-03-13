ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 27 марта

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –27.03.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –13.03.2026г.

Изв. 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 34,4 кв.м., к/н: 50:15:0040302:183, адрес: МО, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д.4, кв.238. П.997-ПТ от 03.03.26. Собств.: Масленников И.О. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 3 784 000р.

2. Кв-ра, общ. пл. 53,7 кв.м., к/н: 50:11:0020408:14734, адрес: МО., г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Сходненская, д. 15, кв.10. П.1000-ПТ от 03.03.26. Собств.: Федюнина В.Б. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 932 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 74,1 кв.м., к/н: 50:11:0020104:6882, адрес: МО, г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. 10А, кв. 1. П.995-ПТ от 03.03.26. Собств.: Спахова Е.А. Взыск: Кудряков Р.А. Цена: 10 100 000,00р.

4. Зем. уч, общ. пл. 293 352 кв.м., к/н: 50:18:0040214:195, примерно в 2610 м от д. Кубаревка Можайского р-на МО по направл. на северо-запад; Зем. уч, общ. пл. 43 965 кв.м., к/н: 50:18:0030213:22, примерно в 800 м от д. Горячкино, Можайского р-на, МО по направл. на северо-восток; Зем. уч, общ. пл. 305 178+/-193 кв.м., к/н: 50:18:0030213:19, примерно в 500 м от д. Горячкино Можайского р-на МО по направл. на север; Зем. уч , общ. пл. 193 455 кв.м., к/н: 50:18:0030204:28, примерно в 300 м от д. Горячкино Можайско-го р-на МО по направл. на северо-восток; Зем. уч , общ. пл. 929 926 кв.м., к/н: 50:18:0030215:218, примерно в 700м от д. Грязи Можайского р-на МО по направл. на запад; Зем. уч, общ. пл. 118 707 кв.м., к/н: 50:18:0030212:67, примерно в 400м от д. Грязи Можайского р-на МО по направл. на восток. П.999-ПТ от 03.03.26. Собств.: Юсупов С.Г. Взыск: ГК АСВ. Цена: 10 365 000,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 32,4 кв.м., к/н: 50:13:0000000:58218, адрес: МО, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 18 кв. 13. П.1002-ПТ от 03.03.26. Собств.: Елина А.Д. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 722 400,00р.

6. Зем. уч, общ. пл. 625+/-18 кв. м., к/н: 50:08:0080328:56, адрес: МО, Истринский р-н, с/п Ядроминское, д. Курово, д.25. П.1006-ПТ от 03.03.26. Собств.: Корсакова Н.М. Взыск: Вишняков Д.А. Цена: 900 000,00р.

Изв. 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч, общ. пл. 775+/-19 кв.м., к/н: 50:23:0050397:486, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Никоновское. П.919-ПТ от 04.02.26. Собств.: Бабаев М.Ф. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 308 040,00р.

2. Зем. уч, общ. пл. 604+/-17 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1259, адрес: МО, р-н Раменский, с.п. Ульянинское, Зем. уч расположен в восточной части кадастр. кв-ла. П.924-ПТ от 04.02.26. Собств.: Земсков Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 220 320,00р.

3. Зем. уч, общ. пл. 500+/-16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3144, адрес: МО, р-н Раменский, с. п. Ульянинское, Зем. уч расположен в западной части кадастр. кв-ла. П.930-ПТ от 04.02.26. Собств.: Золоева К.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 199 240,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 44,4 кв.м., к/н: 50:23:0000000:80909, адрес: МО, Раменский р-н, с. Константиново, д.1, кв.34. П.953-ПТ от 12.02.26. Собств.: Мужикова Ю.Н., Мужиков А.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 3 035 520,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 58,9 кв.м., к/н: 50:25:0000000:20414, адрес: МО, г. о. Рошаль, г. Рошаль, ул. 3-го Интернационала, д.5, кв.7. П.931-ПТ от 04.02.26. Собств.: Соколов А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 1 799 450,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах –13.03.2026г.

Дата окончания приема заявок –25.03.2026г.

Дата, время проведения торгов –27.03.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 30,1 кв.м., к/н: 50:29:0000000:34187, адрес: МО, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 44, кв. 12. П.993-ПТ от 03.03.26. Собств.: Измайлов Б.Т. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 1 899 200,00р.

2. Жил. дом, общ. пл. 102,4 кв.м., к/н: 50:29:0030211:276; Зем. уч, общ. пл. 255+/-6 кв.м., к/н: 50:29:0030211:230, адрес: МО, Воскресенский м/р, г.п. Белоозерский, д. Ивановка, д. 125, пом. 2. П.991-ПТ от 03.03.26. Собств.: Лопаткин А.В., Киселева И.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 2 947 840,00р.

3. Зем. уч, общ. пл. 45 106+/-149 кв.м., к/н: 50:39:0080203:123; Зем. уч, общ. пл. 59 505+/-171 кв.м., к/н: 50:39:0080203:119, адрес: МО, Серебряно-Прудский р-н. П.1003-ПТ от 03.03.26. Собств.: Умников Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 528 800,00р.

4. 1/2 долю в праве общей долевой собствен. на жил. помещение, общ. пл. 139,6 кв.м., к/н: 50:08:0000000:77852, адрес: МО, Истринский р-он, Лучинское с/п, д. Крючково, НП Мелоди-Элит, 17, кв. 2; 1/2 доли в праве общей долевой собствен. на зем. уч, общ. пл. 610 кв.м., к/н: 50:08:0060158:114, адрес: МО, Истринский р-он, с/пос. Лучинское, д. Крючково, д. 4. П.977-ПТ от 27.02.26. Собств.: Москаленко В.М. Взыск: Турьев В.А. Цена: 4 000 000,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 789+/-20 кв.м., к/н: 50:01:0060344:19, адрес: мо, р-н Талдомский, СНТ Кушки севернее дер. Кушки, уч. 19. П.1004-ПТ от 03.03.26. Собств.: Алексеев В.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 143 100,00р.

Изв. 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч, общ. пл. 1200+/-19 кв.м., к/н: 50:25:0000000:24479, адрес: МО, Шатурский р-н, АОЗТ Дружба. П.925-ПТ от 04.02.26. Собств.: Горбатюк А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 160 650,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.