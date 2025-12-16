ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 29 декабря

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –29.12.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –16.12.2025г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 600+/-5 кв.м., к/н: 50:05:0020105:174, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с/п Шеметовское, вблизи д. Селиваново, северная часть кадастр. кв-ла 50:05:0020105. П.834-ПТ от 12.12.25. Собств.: Беляева П.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 288 000,00р.

2. Жилой дом, общ. пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:657; Зем. уч., общ. пл. 1317+/-25 кв.м., к/н: 50:05:0130116:68, адрес: МО, Сергиево-Посадский г/о, терр. дачного потреб-го кооп. Редриковы горы, д.166. П.841-ПТ от 11.12.25. Собств.: Морозова Т.О. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 624 459,20р.

3. Кв-ра, общ. пл. 27,6 кв.м., к/н: 50:14:0040341:2461, адрес: МО, д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, д.1, корп.4, кв.67. П.836-ПТ от 11.12.25. Собств.: Турунцева А.С. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в качестве управ. товарища Инвестиционного товарищества Приоритет. Цена: 2 565 600,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 45 кв.м., к/н: 50:04:0010202:4020, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 30, кв. 6. П.792-ПТ от 20.11.25. Собств.: Филиппова Н.В. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 2 835 600,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 67,9 кв.м., к/н: 50:09:0070106:4147, адрес: МО, Солнечногорский р-н, г/п Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д. 16, корп. 1, кв. 146. П.777-ПТ от 17.11.25. Собств.: Кудинова Т.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 488 493,70р.

3. Кв-ра, общ. пл. 53,1 кв.м., к/н: 50:09:0060510:1067, адрес: МО, Солнечногорский р-он, рп. Ржавки, д. 15, кв. 34. П.790-ПТ от 20.11.25. Собств.: Гванцеладзе И.А. Взыск: ООО АСГ-Рус Юридические услуги. Цена: 4 430 880,00р.

4. Зем. уч., общ. пл. 23993 кв.м., к/н: 50:32:0010217:752, адрес: МО, Серпуховский р-н, р-н д. Калиново. Нежилое пом., общ. пл. 3008,3 кв.м., к/н: 50:32:0010202:1061, адрес: МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, р-н д. Калиново, д. 106, стр. 3 (пом.1). Нежилое здание, общ. пл. 4611,6 кв.м., к/н: 50:32:0010202:756, адрес: МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, р-н д. Калиново, д. 106, стр. 2. Нежилое здание, общ. пл. 4445,5 кв.м., к/н: 50:32:0010202:747, адрес: МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, р-н д. Калиново, д. 106, стр. 1. Нежилое здание, общ. пл. 632 кв.м., к/н: 50:32:0010202:616, адрес: МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, р-н д. Калиново, д. 106. П.808-ПТ от 27.11.25. Собств.: ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в МО. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 111 041 280,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 1334+/-5 кв.м., к/н: 50:31:0010120:917, адрес: МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, д. Гришино. П.784-ПТ от 20.11.25. Собств.: Емельянов Р.Ю., Козачок В.П. Взыск: Козлов Д.А. Цена: 1 655 800,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 39,3 кв.м., к/н: 50:22:0000000:102427, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Колхозная, д. 10, кв. 114. П.782-ПТ от 20.11.25. Собственник: Ермолаев А.Н. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 080 560,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 35,6 кв.м., к/н: 50:22:0010105:14448, адрес: МО, Люберецкий м. р-н, г/п Люберцы, ул. Дружбы, д. 5 корп. 1, кв. 125. П.787-ПТ от 20.11.25. Собственник: Ерошкин В.Ю. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 4 376 480,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 71,7 кв.м., к/н: 50:22:0010101:6687, адрес: МО, г/о Люберцы, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 14, корп. 1, кв. 60. П.793-ПТ от 20.11.25. Собственник: Монова С.А. Взыск: АО Альфа Банк. Цена: 11 798 000,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 43,8 кв.м., к/н: 50:28:0010456:449, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 5, кв. 61. П.786-ПТ от 20.11.25. Собственник: Орлова Ю.С. Взыск: КПК Фонд Ипотечного Кредитования. Цена: 3 655 000,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:28:0010530:662, адрес: МО, Домодедовский р-н, г. Домодедово, мкр. Центральный, Кутузовский пр-д, д. 11, кв.6. П.788-ПТ от 20.11.25. Собственник: Никонова Э.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 854 920,00р.

11. Зем. уч., общ. пл. 600+/-9 кв.м., к/н: 50:28:0090240:1516, адрес: МО, г. Домодедово, с. Введенское. П.791-ПТ от 20.11.25. Собственник: Новрузов А.И. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 611 320,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tenderactive.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Преображенское,

Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.