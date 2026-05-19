Питер Джексон спустя 17 лет оправдал увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»

На Каннском кинофестивале режиссер Питер Джексон впервые публично высказался о скандале, связанном с увольнением Райана Гослинга из фильма «Милые кости». Событиям 17-летней давности нашлось место в его общении с прессой, пишет Variety.

Напомним, Гослинг был утвержден на роль отца главной героини, однако в итоге его заменили на Марка Уолберга. Сам актер ранее объяснял свое увольнение тем, что набрал 27 кг для роли без согласования с режиссером. Это, по его мнению, и стало причиной конфликта.

В Каннах Джексон высказался иначе. Он заявил, что уход актера и смена состава — это ответственность всей команды, а не одного артиста.

«Каждый раз, когда меняют актера, это ошибка команды, а не актера», — подчеркнул режиссер.

По его словам, изначально для фильма был подобран не тот человек.

При этом Джексон назвал Райана «фантастическим актером». Он отметил, что в случае с «Милыми костями» произошло просто несовпадение в видении персонажа. Режиссер и актер по-разному представляли себе образ, и это привело к замене.

