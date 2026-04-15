Профтур на Подольский завод: студенты познакомились с производством электрооборудования

Студенты технических специальностей Подольского колледжа им. А.В. Никулина побывали на профориентационном туре на Подольском заводе электромонтажных изделий. Мероприятие стало стартовым событием Фестиваля профессий, который пройдет в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства — ее открытие запланировано в Домодедове в ближайшее время.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, в ходе экскурсии учащиеся детально изучили работу производственных участков предприятия. Будущие специалисты увидели весь цикл изготовления электрощитового оборудования: от начальных этапов проектирования и разработки до выпуска готовой продукции. Особое внимание было уделено производству систем присоединения для атомных электростанций — студенты смогли понаблюдать за ключевыми технологическими процессами.

Подольский завод занимает лидирующие позиции в России по выпуску кабельной термоусаживаемой арматуры. Это единственное отечественное предприятие в данной сфере, успешно прошедшее аттестацию в ПАО «Россети». Такой статус подчеркивает высокий уровень качества продукции и соответствие строгим отраслевым стандартам.

Экскурсия позволила студентам вживую увидеть современные промышленные технологии, получить представление о реальных задачах специалистов в сфере электротехнического производства, познакомиться с перспективами трудоустройства на ведущем отраслевом предприятии, а также задать вопросы действующим инженерам и технологам, узнать об особенностях работы на производстве.

