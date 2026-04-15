В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили более 130 объектов

На прошлой неделе в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 131 объект, наибольшее количество — в Ступино, Лотошино и Дмитровском округе. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в Лотошино можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Кульпино, его площадь составляет 10 соток, начальная цена — 288 890 рублей.

В комитете добавили, что с начала 2026 года победители аукционов получили 50 земельных участков в аренду и 36 в собственность в Ступино, один в аренду и 10 в собственность в Лотошино, а также 42 в аренду и 36 в собственность в Дмитровском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.