В Подмосковье провели ремонт 10 остановок

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных остановочных павильонов на 10 региональных дорогах в восьми округах Подмосковья, на некоторых из них они также заменили поврежденные элементы конструкций, отремонтировали остекление, лавочки и урны. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, улице Пушкинской в Дмитрове, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Кроме того, ремонт провели на улице Коммунистической в окружном центре и на улице Новошоссейной в поселке совхоза Сафоновский Раменского округа, на улице Академика Доллежаля в черте города и на улице Объездная дорога в поселке Сосновый Бор в Подольске. Дефекты устранили и на Егорьевском шоссе в поселке городского типа Красково под Люберцами, улице Совхозной в деревне Пирогово под Мытищами и на дороге в деревне Волосово в Чехове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.