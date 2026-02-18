ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 5 марта

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –05.03.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –18.02.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 528,4 кв.м., к/н: 50:11:0040215:2944; Зем. уч., общ. пл. 769+/-10 кв.м., к/н: 50:11:0040215:2839, адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Поздняково, ул. Беговая, д.23. П.928-ПТ от 04.02.26. Собств.: Торопов В.Ю. Взыск: Разумов Л.А. Цена: 13 636 000,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 775+/-19 кв.м., к/н: 50:23:0050397:486, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Никоновское. П.919-ПТ от 04.02.26. Собств.: Бабаев М.Ф. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 362 400,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 604+/-17 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1259, адрес: МО, р-н Раменский, с.п. Ульянинское, Зем. уч. располож.н в восточной части кадастр. кв-ла. П.924-ПТ от 04.02.26. Собств.: Земсков Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 259 200,00р.

4. Зем. уч., общ. пл. 500+/-16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3144, адрес: МО, р-н Раменский, с. п. Ульянинское, Зем. уч. располож. в западной части кадастр. кв-ла. П.930-ПТ от 04.02.26. Собств.: Золоева К.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 234 400,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 44,4 кв.м., к/н: 50:23:0000000:80909, адрес: МО, Раменский р-н, с. Константиново, д.1, кв.34. П.953-ПТ от 12.02.26. Собств.: Мужикова Ю.Н., Мужиков А.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 3 571 200,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 58,9 кв.м., к/н: 50:25:0000000:20414, адрес: МО, г. о. Рошаль, г. Рошаль, ул. 3-го Интернационала, д.5, кв.7. П.931-ПТ от 04.02.26. Собств.: Соколов А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 117 000,00р.

7. Жил. дом, общ. пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:658; Зем. уч., общ. пл. 1783+/-30 кв.м., к/н: 50:05:0130116:179, адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы горы, д.167. П.938-ПТ от 12.02.26. Собств.: Еременко И.Н. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 720 080,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 74,5 кв.м., к/н: 50:22:0010109:19801, адрес: МО, г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Комсомольский проспект, д. 24/2, кв. 529. П.945-ПТ от 12.02.26. Собств.: Репалов В.С. Взыск: АО ТБанк. Цена: 8 318 610,40р.

Изв. 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 47,3 кв.м., к/н: 50:34:0050432:1164, адрес: МО, Коломенский р-н, п. Проводник, ул. Новая, д.17, кв.14. П.886-ПТ от 22.01.26. Собств.: Самосудов Д.В. Взыск: ООО ПКО Кредитор. Цена: 2 334 100,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 35,4 кв.м., к/н: 50:43:0070201:3407, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Бережок, д. 8 кв. 122. П.898-ПТ от 22.01.26. Собств.: Кольцов А.Ф. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в качестве Управл. Товар. на основании договора Инвестиц. товарищества Приоритет. Цена: 3 596 520,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 23,5 кв.м., к/н: 50:13:0050418:11004, адрес: МО, Пушкинский г. о., г. Пушкино, ул. Сретенская, д. 2 кв. 190. П.885-ПТ от 22.01.26. Собств.: Хватова М.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 580 880,00р.

4. Зем. уч., общ. пл. 849+/-20 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10415, адрес: МО, г. о. Серпухов, д. Клейменово. П.888-ПТ от 22.01.26. Собств.: Борискин О.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 237 915,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 1 500 кв.м., к/н: 50:09:0070605:565, и расположенный на нем 1/5 долю дома, общ. пл. 93,5 кв.м., к/н: 50:09:0070605:965, адрес: МО, Солнечногорский р-он, с. п. Кутузовское, д. Подолино, ул. Родниковая, д. 79, 28. П.881-ПТ от 22.01.26. Собств.: Щербакова А.С. Взыск: ООО Служба эконом. безопасности Альянс. Цена: 1 700 000,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата окончания приема заявок –03.03.2026г.

Изв. 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 182 кв.м., к/н: 50:06:0070501:1872; Зем. уч., общ. пл. 1160 +/-24 кв.м., к/н: 50:06:0070501:629, адрес: МО, м.о. Шаховская, д. Кобылино. П.935-ПТ от 12.02.26. Собств.: Капанадзе Д.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 772 000,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 800 +/-10 кв.м., к/н: 50:03:0060280:5790, адрес: МО, Клинский р-он, д. Матвеево. П.920-ПТ от 04.02.26. Собств.: Жданов А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 738 400,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 1200+/-19 кв.м., к/н: 50:25:0000000:24479, адрес: МО, Шатурский р-н, АОЗТ Дружба. П.925-ПТ от 04.02.26. Собств.: Горбатюк А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 189 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.