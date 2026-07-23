Криптореформа в России: кому выгоден новый закон о цифровых активах

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила обращения криптовалют: Госдума приняла масштабный закон, признающий цифровые монеты имуществом. Реформа выведет рынок из серого поля, однако эксперты уже спорят из-за жестких лимитов и запрета использовать криптоактивы как средство платежа.

Госдума утвердила закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ создает единое правовое поле, защищает права инвесторов в суде и исполняет рекомендации ФАТФ по борьбе с отмыванием доходов.

Запрет на прямое использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг внутри страны остался незыблемым. Главные нововведения распределились по нескольким ключевым направлениям:

Инфраструктура и контроль. Главным регулятором выступает Банк России. ЦБ начнет вести реестры цифровых депозитариев и криптообменников.

Защита прав. Владельцы цифровых активов смогут отстаивать интересы в суде независимо от того, декларировали ли они имущество ранее.

Период охлаждения. При переводе средств на некастодиальные кошельки на сумму свыше 100 тысяч рублей вводится задержка в 48 часов для защиты от мошенников.

Новые правила строго разделяют участников рынка. Статус квалифицированного инвестора, по оценке экономиста Виталия Калугина, есть лишь у 300 тысяч россиян, тогда как любителей — около 10 млн.

Для неквалифицированных игроков вводится лимит на покупку наиболее ликвидных монет — не более ₽300 тысяч в год через одного посредника. Эксперты относятся к этой цифре скептически. Калугин считает такую сумму «ничтожной» на фоне реальных миллиардных оборотов рынка, предупреждая о риске ухода крупного капитала к серым посредникам.

Экономист Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» назвал установленные границы разумными:

«Основной смысл подобных операций заключается в спекуляции: купить дешевле, продать дороже… Лимит в ₽300 тысяч действительно невелик, но само появление законодательных границ можно только приветствовать. Тот беспредел, который сохранялся в этой сфере, оправдать невозможно».

Определенные риски специалисты видят и в разрешении покупать российские ценные бумаги за цифровые монеты. Если при вторичных точках это допустимо, то при первичном размещении (IPO) предприятия рискуют получить не реальные деньги на развитие, а высокорисковые активы.

Аналогично эксперты оценивают и международные расчеты: использование криптовалюты с зарубежными партнерами сработает только при их согласии, но одновременно создает лазейки для нелегального вывода капитала.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в комментарии РИА Новости подчеркнул, что свод правил призван уберечь неопытных граждан от финансового краха на волатильном рынке.

Переходный период продлится до 1 июля 2027 года — до этого времени обменники смогут работать без обязательного внесения в реестр ЦБ. Позже требования станут еще уже: сервисы обяжут блокировать подозрительные переводы и проверять принадлежность счетов.