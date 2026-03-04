ООО «ПТ» сообщает об отмене результатов торгов: повторный аукцион назначен на 5 марта

Организатор торгов: Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024 г., в соответствии с поручением ТУ Росимущества в Московской области № 829-ПТ от 11.12.2025 г., сообщает: об отмене протокола хода и определения победителя торгов от 02.02.2026. О пересмотре заявок и проведении повторных торгов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для размещения торгов. О назначении новой даты проведения аукциона, подведения итогов торгов: 05.03.2026 г. в 15:00 по московскому времени.