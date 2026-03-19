ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 01 и 22 апреля 2026г

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Земельный участок, общей площадью 989+/-22, к/н 50:07:0020502:903, расположенный по адресу: МО, Волоколамский район, д. Васильевское, собств.: Туаев Роман Захарович, П. 799-САБ, собств.: Туаев Роман Захарович, цена: 248 000,00 руб.

2. Земельный участок к/н 50:03:0070280:1374, площадью 873 +/- 21 м2, по адресу: МО, Клинский р-он, сп. Петровское, д. Елгозино, сосбств.: Рустамов Гафгаз Амирхан Оглы, П.844-САБ, цена: 306 000,00 руб.

3. Земельный участок с к/н 50:03:0040380:2055, площадью 800 +/- 20 м2, по адресу: МО, г.о. Клин, д. Пустые Меленки, собств.: Магомедов Залимхан Магомедшарипович, П. 848-САБ, цена: 558 000 руб.

4. Земельный участок, общ. пл. 763 +/- 10 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, село Бужаниново, к/н 50:05:0130117:704, собств.: Седакин Кирилл Александрович, П. 937-САБ, цена: 434 400,00 руб.

5. Земельный участок, общ. пл. 1000 +/- 11 кв.м., по адресу: Московская область, Коломенский район, в районе д. Нестерова, ст. «Починки-2», уч. 64, к/н 50:34:0010818:140, собств.: Колесникова Лариса Михайловна, П.938-САБ, цена: 189 000 руб.

6. Квартира с к/н 50:55:0020455:740, общ. пл. 64.3 кв.м., по адресу: Московская обл., Ступинский р-он, п. Мещерино-1, д. 11, кв. 61, собств.: Петрова Светлана Владимировна, П. 941-САБ, цена: 2 900 000 руб.

7. Квартира, общ. пл. 40.5 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 11, кв. 59, к/н 50:64:0020108:394, собств.: Шишкова Надежда Евгеньевна, П.942-САБ, цена: 4 253 062,50 руб.

8. Квартира, к/н 50:20:0030206:5784, 109.9 кв.м., по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 1, кв. 259, собств. Гусейнов Санил, П.945-САБ, цена: 14 373 600,00 руб.

9. Квартира, общ. пл. 30.7 кв.м., по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Дзержинского, д. 9а, кв. 12, к/н 50:45:0040808:88, собств.: Евстафьев Сергей Дмитриевич, П.948-САБ, цена: 4 077 600, 00 руб.

10. Жилое помещение 58,7 кв.м., с к/н 50:50:0000000:36966, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 4, кв. 123, собств.: Анненкова Светлана Викторовна, П. 951-САБ, цена: 7 007 200 руб.

11. Квартира с к/н 50:01:0030912:108, общ. пл. 38.2 кв.м, по адресу: Московская обл., г. Талдом, ул. Кустарная, д. 86, кв. 2, собств.: Суворова Ирина Анатольевна, П. 956-САБ, цена: 2 280 000 руб.

12. Квартира, к/н 50:10:0010210:3324, общ. пл. 77.3 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, кв. 445,собств.: Черкашин Артем Александрович, П. 957-САБ. цена: 15 659 200 руб.

13. Земельный участок 1000+/-22 кв.м., с к/н 50:07:0020502:888, по адресу: Московская область, Волоколамский район, с.п. Ярополецкое, д. Васильевское собств.: Сотников Александр Сергеевич, П. 958-САБ, цена: 287 200 руб.

14. Земельный участок 1/4 доля, площадью 467+/-8.67 кв.м., с к/н 50:39:0040202:761, по адресу: Московская обл., Серебряно-Прудский р-он, п. Новоклемово и Жилой дом (здание) с к/н 50:39:0040202:438, общ. пл. 21,7 кв.м., по адресу: МО, Серебряно-Прудский р-он, п. Новоклемово, д. 13, собств.: Сердюков Александр Сергеевич, П. 962-САБ, цена: 660 000 руб.

15. Жилое помещение (квартира) с к/н 50:11:0010110:276, по адресу: Московская обл., г. Красногорск, ул. Лесная, д. 3, кв. 79, общ. пл. 32,5 кв.м, собств.: Администрация городского округа Красногорск Московской области, П.963-САБ, цена: 4 361 600, 00 руб.

16. Земельный участок с к/н 50:39:0020107:535, расположенный по адресу: Московская обл., р.п. Серебряные Пруды, д. Песочное, общ. площадь 800+/-6 кв.м., собств.: Климов Никита Михайлович, П.964-САБ, цена: 152 100, 00 руб.

17. Помещение (квартира), общ. пл. 41.4 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Королев, мкр. Болшево, проезд Бурковский, д. 38, корп. 2, кв. 65, к/н 50:45:0010142:502, собств.: Стаценко Орнеле Александровна, П.965-САБ, цена: 5 309 600, 00 руб.

18. Жилое помещение (квартира) по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Филиппова, д. 4, кв. 6, площадь 61.7 кв.м., кадастровый номер 50:55:0020267:726, собств.: Мессинг Дмитрию Вольфовичу, П. 935-САБ, цена: 5 961 600 руб.

19. Квартира, общ. пл. 57.2 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Гаевского, д. 3, кв. 4, к/н 50:21:0010219:573, союств.: Драгунов Роман Андреевич, П.960-САБ, цена: 5 995 680 руб.

20. Земельный участок, общ. пл. 1000 кв.м., по адресу: Московская область, Домодедовский район, д. Новосъяново, к/н 50:28:0070503:23; Жилой дом, общ. пл. 357,9 кв.м., по адресу: Московская область, Домодедовский район, д. Новосъяново, ул. Речная, д. 25, к/н 50:28:0020408:344, собств: Симонов Александр Александрович., П.971-САБ, цена: 17 000 000,00 руб.

21. Квартира к/н 50:20:0030114:4407, по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 5, к. 2, кв. 901, площадью 31.8 кв.м., собств.: Киякина Юлия Сергеевна, П. 977-САБ, цена: 5 737 600 руб.

22. Квартира с к/н 50:22:0040602:11075, по адресу: Московская обл., г.о. Люберцы, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Академика Северина, д. 15, кв. 356, общ. площадь 55.7 кв.м., собств.: Гнатюк Мария Павловна, П.981-САБ, цена: 7 144 000 руб.

23. Квартира, общ. пл. 30.7 кв.м., с к/н 50:05:0110101:1216, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-он, г. Пересвет, ул. Мира, д. 3, кв. 24, собств.: Гаврилов Дмитрий Вячеславович, П.968-САБ, цена: 2 412 800,00 руб.

24. Жилой дом с к/н 50:05:0130116:654, общ. пл. 74.2 кв.м., адрес: Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Редриковы Горы, д. 168; Земельный участок с к/н 50:05:0130116:180, общ. пл. 1 149 (+/- 24) кв.м., адрес: Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Редриковы Горы, собств.: Трунов Роман Сергеевич, П.973-САБ, цена: 472089,60 руб.

25. Жилой дом, общ. пл. 103.9 кв.м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Редриковы Горы, д. 57, к/н 50:05:0130116:692; Земельный участок, общ. пл. 606 +/- 17 кв.м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Редриковы Горы, к/н 50:05:0130116:671, собств.: Лосев Никита Сергеевич, П.974-САБ, цена: 211 373,60 руб.

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

26. Жилой дом 181 кв.м., к/н 50:33:0000000:74183, Земельный участок 1277 кв.м., к/н 50:33:0020172:170, адрес: Московск. обл., Ступинский район, ЗАО «Татариново», собств.: Самжилина Анна Сергеевна, П.567-САБ, цена: 5 949 576,70 руб.

27. Земельный участок к/н 50:03:0030113:588, площадью 1500 -+ 14 м2, адрес: МО, Клинский р-он, с. Спас-Заулок, собств.: Чикобаеву Закро Шакроевичу, П. 775-САБ, цена: 723 520,00 руб.

28. Квартира, общ. пл. 30 кв.м., к/н 50:09:0080103:1758 расположенная по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. 35, кв. 49, собств.: Мозжухин Игорь Максимович, П. 830-САБ, цена: 2 722 040 руб.

29. Земельный участок площадью 600 +/- 9 кв.м, адрес: Московская область, г.о. Серпухов, д. Съяново-2, к/н 50:32:0030225:10154, собств.: Фалеева Валентина Николаевна, П.852-САБ, цена: 276 080,00 руб.

30. Квартира (жилое помещение) площадью 41.4 кв.м., по адресу: Московская область, г. Пущино, мкр. «Г», д. 32, кв. 83; к/н 50:60:0000000:5684, собств.: Кульшан Дениса Алексеевича, П.854-САБ, цена: 2 184 160,00 руб.

31. Квартира, общ. пл. 55,9 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 2, кв. 17, к/н 50:13:0060146:4498, собств.: Репин Сергей Анатольевич, П.862-САБ, цена: 3 392 520,00 руб.

32. Квартира, общей площадью 59,1 кв.м., расположенная по адресу: МО, г. Волоколамск, Рижское шоссе, д. 15, кв. 55, к/н 50:07:0000000:12192, собств.: Разин Дмитрий Анатольевич, П.868-САБ, цена: 4 502 783,88 руб.

33. Квартира, общ. пл. 63.9 кв.м., к/н 50:22:0060416:715, расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, г.п. Красково. д. Мотяково, д. 65, кор. 5, кв. 5, собств.: Фокова Катерина Любомировна, П.897-САБ, цена: 4 861 455,32руб.

34. Земельный участок к/н 50:31:0032002:182, площадью 51 000 +/-158 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП. Любучанское, с. Троицкое, собств.: Козлова Лариса Петровна, П. 898-САБ, цена: 12 750 000 руб.

35. Квартира, общ. пл. 68.7 кв.м., к/н 50:05:0020354:1018, расположенная по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, п. Реммаш, ул. Институтская, д. 1, кв. 31, собств.: Батуриной Марии Сергеевне, П. 899-САБ, цена: 3 189 200, 00 руб.

36. Земельный участок, к/н 50:18:0070444:312, по адресу: Московская обл., Можайский район, общ. пл. 1122 +/- 7 кв.м.; Жилой дом к/н 50:18:0070444:1245, по адресу: Московская обл., Можайский г.о., д. Блазново, территория СНТ Парус 2, д. 16, общ. пл. 103.1 кв.м., собств.: Арсенян Анаит Вагаршаковне, П. 906-САБ, цена: 10 847 360,00руб.

37. Земельный участок, общ. пл. 1 200 +/- 24 кв.м., к/н 50:05:0020237:31, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Новоселки, собств.: Жуков Артем Юрьевич, П. 918-САБ, цена: 199 920,00 руб.

38. Земельный участок с к/н 50:05:0010512:19, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с\о Кузьминский, в р-не д. Александровка, общ. пл. 1888 +/-30 кв.м., собств.: Умалатов Насрулле Магомедсаидович, П. 922-САБ, цена: 256 360,00 руб.

39. Земельный участок с к/н 50:18:0050116:423, расположенный по адресу: Московская область, Можайский район, общ. пл. 893 +/- 10 кв.м., собств.: Хачатрян Адам Нарибекович, П. 923-САБ, цена: 261 630,00 руб.

40. Земельный участок, общ. пл. 668 +/- 18 кв.м., к/н 50:05:0020119:159, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.о. Шабурновский, в р-не дер. Садовникова, Камбулов Валерий Александрович, собств.: П. 925-САБ, цена: 242 080,00 руб.

41. Жилое помещение, общ. пл. 70.1 кв.м., к/н 50:14:0050611:1413, расположенное по адресу: Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Чкаловская, д. 6 Б, кв. 111, собств.: Мазалову Юрию Александровичу, Мазаловой Олесе Николаевне, П. 926-САБ, цена: 6 058 800, 00 руб.

42. Жилой дом, к/н 50:23:0050529:1968, по адресу: МО, Раменский г.о., квартал 50529, дом 1536, общ. пл.: 288.5 кв.м.; Земельный участок, к/н 50:23:0050529:1536, по адресу: МО, Раменский г.о., квартал 50529, дом 1536, общ. пл. 800 +/- 20 кв.м., собств.: Джафарли Руфану Назим Оглы, П.911-САБ, цена: 6 024 800,00 руб.

43. Квартира, общ. пл. 36.6 кв.м., к/н 50:21:0060103:2621, расположенная по адресу: Московская область, Ленинский р-он, с/п Молоковское, д. Мисайлово, д. 2, кв. 632, собств.: Козицын Михаил Михайлович, П.921-САБ, цена: 3 548 920,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.03.2026

Дата окончания приема заявок – 30.03.2026

Дата, время проведения торгов –01.04.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции №1-13,15-28,30-36,41-43 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции 14,29,37-40 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. Первые торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

44. Нежилое помещение по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Чайковского, д. 3, пом. 429, к/н 50:45:0040505:533, площадь 27.50 кв.м., собств: Захаркин Алексей Викторович, П. 885-САБ. цена: 976 142 руб.

45. Земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Поливаново, ул. Янтарная, пл. 222 кв.м., к/н 50:28:0050311:455, собств.: Ерхов Александр Викторович, П.902-САБ, цена: 1 291 000,00 руб.

46. АЗС незавершенная строительством площадью 15,1 м2, кадастровый номер 50:09:0000000:72946, по адресу: Московская обл., г.o. Солнечногорск, Ленинградского шоссе, 72 км., собств.: Дорофеева Ольга Анатольевна, П.954-САБ, цена: 10 000,00 руб.

47. Земельный участок к/н 50:18:0090312:165 общ. пл. 832+/- 20 кв.м., по адресу: Московская обл., Можайский район, д. Лыткина, коттеджный поселок Борисов Городок, собств.: Швец Светлана Васильевна, П.975-САБ. цена: 809 000,00 руб.

48. Земельный участок к/н 50:18:0090312:214 общ. пл. 863 +/- 20 кв.м., по адресу: Московская обл., Можайский район, д. Лыткина, коттеджный поселок Борисов Городок , собств.: Швец Светлана Васильевна, П.975-САБ. цена: 832 000,00 руб.

49. Нежилое помещение (гараж) по адресу: Московская обл., г. Подольск, ГСК «Рассвет», пом. 221, пл. 29.6 кв.м., кадастровый номер 50:55:0020257:215, собств.: Новиков Вадим Геннадьевич, П. 970-САБ, цена: 1 085 900 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

50. Земельный участок площадью 825 кв.м., к/н 50:06:0040308:1056, по адресу: Московская обл., г.о. Шаховская, д. Рождествено, терр. НТ «Новое Рождествено», пер. Третий Рождественский, д.4, собств.: ООО «МАРШАЛ», П.727-САБ, цена: 357 000,00 руб.

51. Помещение пл. 14,5 кв.м., к/н 50:65:0000000:982, адрес: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Строителей, д. 9, пом. 72, собств.: Серских Ирина Владимировна, П.731-САБ, цена: 1 798 940,00 руб.

52. Помещение 26.5 кв.м., к/н 50:15:0000000:156860, адрес: Московская обл., г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 54А, собств: ООО «ГАЛИОН МЕНЕДЖМЕНТ», П. 751-САБ, цена: 2 873 935,00 руб.

53. Земельный участок пл. 1500 +/- 27 кв.м., к/н 50:33:0020525:148, адрес: Московская область, Ступинский район, с. Федоровское, собств.: Ливинский Виктор Викторович, П. 752-САБ, цена: 518 500,00 руб.

54. Земельный участок, площадь: 657+/- 18 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский р-он, с/п Никоновское, к/н № 50:23:0050309:298, собств.: Вартанян Армен Рудикович, П. 758-САБ, цена: 653 650,00 руб.

55. Земельный участок, площадь: 1000+/-22 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский р-он, с/п Никоновское; к/н 50:23:0050309:274, собств.: Вартанян Армен Рудикович, П. 758-САБ, цена: 859 350,00 руб.

56. Земельный участок, площадь: 1000 +/- 22 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский р-он, с/п Никоновское; к/н 50:23:0050309:275, собств.: Вартанян Армен Рудикович, П. 758-САБ, цена: 859350,00 руб.

57. Земельный участок, площадь: 681+/- 18 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский р-он, с/п Никоновское; к/н 50:23:0050309:256, собств.: Вартанян Армен Рудикович, П. 758-САБ, цена: 671 500,00 руб.

58. Нежилое помещение пл.103,6 кв.м., к/н., 50:10:0050106:2940, адрес: Московская область, г. Химки, ул. Маяковского, д.16/10, корп. 23, кв. 24, собств.: Агафонов Павел Александрович, П.841-САБ, цена: 30 000 665,00 руб.

59. Помещение площадью 479 кв.м., по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Демихово, ул. Заводская, дом 4А, пом. 2, с к/н 50:24:0010701:321, собств.: ООО «Аланит», П. 865-САБ, цена: 30 982 500, 00 руб.

60. Помещение, к/н 50:18:0010602:611, расположенное по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, ГСК «Огонек», бокс №86, пл. 56,4 кв.м., собств.: Горохов Олег Вячеславович, П.875-САБ, цена: 601 031,60 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –20.03.2026

Дата окончания приема заявок –20.04.2026

Дата, время проведения торгов – 22.04.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 44-48,51-52,54-59 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 49-50,53,60 - ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru