ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 04 и 24 февраля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Квартира, расположенная по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр.Востряково, ул.Донская, д. 1, кв. 333; кад. № 50:28:0060212:1230, общ. пл. 23.7 кв.м., собств.: Рудаков Виктор Александрович, П.757-САБ, цена: 3 900 000,00 руб.

2. Земельный участок к/н 50:05:0020105:110, общ. пл. 600 +/- 5 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, пос. Шеметово, вблизи д. Селиванова, собств.: Абдуллаев Муштарийбегим Шавкатжон Кизи, П.802-САБ, цена: 331 200,00 руб.

3. Земельный участок к/н 50:18:0090209:380, расположенный по адресу: ориентир д. Михайловское, участок находится примерно в 400 м. от ориентира по направлению на север, площадью 892 +/- 261 кв.м, собств.: Ферулев Константин Владимирович,П.816-САБ, цена: 497 700,00 руб.

4. Нежилые помещения № 50-69, общая площадь 243,4 кв.м, к/н 50:52:0010308:130, расположены по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 26/7, собств.: ООО «Скора», П. 823-САБ, цена: 14 255 529,60 руб.

5. Квартира, площадью 45.8 кв.м., к/н 50:56:0030213:1602, расположенная по адресу: Московская область, г. Климовск, пр-кт 50- летия Октября, д. 22а, кв. 70, собств.: Пименовой Татьяне Викторовне, П. 826-САБ, цена: 4 458 400,00 руб.

6. Квартира, общ. пл. 86.4 кв.м., к/н 50:42:0000000:59724, расположенная по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 74, корп. 2, кв. 391, собств.:Нюхова Фарида Алиметовна, П.829-САБ, цена: 13 481 239,20 руб.

7. ¾ доли в квартире, площадью 47,2 кв.м, к/н 50:10:0080309:1626, расположенная по адресу: г. Химки, Куркинское шоссе, д.7, кв.103, собств.: Корнеев Алексей Александрович, П.834-САБ, цена: 3 500 000,00 руб.

8. Квартира, общ. пл. 31,5 кв.м., к/н 50:15:0010802:850, расположенная по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 23, кв. 57, собств.: Шнитов Олег Владимирович, П.837-САБ, цена: 4 700 000,00 руб.

9. Квартира к/н 50:25:0010105:832, общ. пл. 48 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Шатура, пр-кт Ильича, д.53, кв. 10, собств.: Кудрявцев Алексей Иванович, П.840-САБ, цена: 4 008 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21.01.2026

Дата окончания приема заявок – 02.02.2026

Дата, время проведения торгов –04.02.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции место приема заявок: №1,2,4,5,6,8,9 - ЭТП https://tender-active.ru/

Позиции место приема заявок: №3, 7 - ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

10. Земельный участок площадью 850+/-20 кв.м, к/н: 50:06:0110602:1583, расположенный в юго-западной части кадастрового квартала по адресу: Московская область, Шаховский район, с/пос Серединское, у д. Дор., П.525-САБ, цена: 212 160,00 руб.

11. Квартира, площадь 46,5 кв. м., к/н 50:38:0070208:183, адрес: г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 36, кв. 7, собств.: Грайфер Николай Алексеевич, взыск.:Дивин Игорь Юрьевич, П.562-САБ, цена: 2 734 450,00 руб.

12. Квартира, 31,00 кв.м., к/н 50:20:0090412:718 по адресу: Московская область, р-н. Одинцовский, п. Новый Городок, д. 22, кв. 33, собств.: Цымбал Ольга Александровна, взыск.: ООО «Национальная Фабрика Ипотеки», П.578-САБ, цена: 2 116 160,00 руб.

13. Квартира площадью 74,8 кв. м., расположенная по адресу: Московская область, г. Котельники, ул. Сосновая, д. 2, кор. 5, кв 137; кадастровый номер: 50:22:0050101:14701, П.689-САБ, цена: 10 478 000,00 руб.

14. Квартира, общ. площадь 55.1 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г.о, Люберцы, мкр. Мирный, ул. Академика Северина, д.7/1, кв.253, кадастровый номер:50:22:0040602:4473, П.691-САБ, цена: 5 891 520,00 руб.

15. Квартира, к/н 50:08:0000000:66533, общей площадью 151.40 кв.м., адрес: Московская область, р-н Истринский, с/п Костровское, д. Кострово, ул. Сиреневая, д. 73, кв. 32, собств.: Дембицкий Сергей Петрович, П.703-САБ, цена: 8 722 196,12 руб.

16. Земельный участок площадью 1680 +/-28 кв.м. к/н 50:07:0070306:482, по адресу: Московская обл., Волоколамский район, с/п Осташевское, д. Становище, мкр. Озерный-1, собств.: Хасаевой Аминат Магомедовне, П. 739-САБ, цена: 958 800,00 руб.

17. Земельный участок, общ. площадь 1 500 +/- 27 кв.м., к/н 50:23:0010206:129, расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, дер. Капустино,ул. Шоссейная, уч. 46, собств.: Захаров Алексей Геннадьевич, П.749-САБ, цена: 8 163 733,20 руб.

18. Квартира, общей площадью 43,3 кв.м, к/н 50:52:0010107:1369, расположенная по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 12/24, кв. 81, собств.: Серкова Анна Александровна, П. 760-САБ, цена: 5 100 000,00 руб.

19. Жилой дом, общей площадью 103.9 кв.м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Редриковы Горы, д.65, к/н 50:05:0130116:697. Земельный участок, общей площадью 626 +/- 18 кв.м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Редриковы Горы, к/н 50:05:0130116:667, собств.: Великанова Анна Андреевна, П.768-САБ, цена: 203 050,04 руб.

20. Земельный участок к/н 50:03:0050180:2339, площадью 1980 м2 +/- 16 по адресу: МО, Клинский р-он, в р-не д. Марфино, собств.: Попов Егор Сергеевич, П.769-САБ, цена: 826 200,00 руб.

21. Земельный участок к/н 50:18:0050116:456, площадью 701 +/- 9 кв.м., адрес: МО, Можайский р-н, собств.: Залитдинов Джанаю Нажмутдинович, П.772-САБ, цена: 225 675,00 руб.

22. Квартира, 44,70 кв.м., к/н 50:05:0090115:514, расположенная по адресу: Московская область, г. Сергиев-Посад, д. Торгашино, д.20, кв.44, собств.: Сафорова Юлия Сергеевна, П.776-САБ, цена: 1 560 687,04 руб.

23. Земельный участок, пл. 1230+/-17 кв.м., к/н 50:06:0050605:387, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область Шаховской район, с/пос. Степаньковское, юго-западная часть кадастрового квартала 50:06:0050605, собств.: Цугкиев Руслан Славикович, П.777-САБ, цена: 337 110,00 руб.

24. Квартира площадью 48,2 кв.м., к/н 50:40:0020110:749 расположенная по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Попова, д. 8, кв. 131, собств.: Чередник Ирина Александровна, Березников Эдуард Николаевич, П.784-САБ, цена: 5 384 920,00 руб.

25. Квартира, об. пл. 46,8 кв.м., к/н 50:06:0060209:337 расположенная по адресу: Московская область, Шаховской р-он, р.п. Шаховская, ул. Лесная, д. 11, кв. 11, собств.: Захарычев Виктор Анатольевич, П. 785-САБ, цена: 2 550 000,00 руб.

26. Жилое помещение к/н 50:25:0070101:1016, площадь 47,6 кв.м., по адресу: Московская обл., Шатурский р-он, с. Кривандино, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 32, собств.: Косачев Иван Алексеевич, П.787-САБ, цена: 1 445 000,00 руб.

27. Земельный участок, площадь 1000,00 кв.м., к/н 50:25:0100210:675 по адресу: Московская обл., м.о. Шатура, д. Великодворье, ул. Центральная, собств.: Жаров Алексей Юрьевич, П.788-САБ, цена: 191 250,00 руб.

28. Квартира, общ. пл. 33,20 кв.м., к/н 50:55:0030222:479 расположенная по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Веллинга, д. 4, кв. 126, собств.: Миняков Владислав Юрьевич, П.794-САБ, цена 3 332 000,00 руб.

29. Апартаменты площадью 54,4 кв.м., к/н 50:20:0090206:232по адресу: МО, г.п. Одинцово, сп. Никольское, д. Гигирево, тур. центр Жемчужина, корпус 3, кв. 19, П.796-САБ, цена: 4 165 000,00 руб.

30. Квартира 62.8 кв.м., к/н № 50:20:0060532:2192, расположенная по адресу: Московская область, р-н. Одинцовский, п. Часцы, д. 6, кв. 124, собств.: Елисеев Евгений Александрович, П.801-САБ, цена: 4 757 439,12 руб.

31. Земельный участок, общей пл. 1000 кв.м., к/н 50:37:0030204:23 адрес: Московская обл., р-н Каширский, с/пос. Домнинское, д. Токарева, собств.: Керимов Вугар Алази Оглы, П.804-САБ, цена: 350 200,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21.01.2026

Дата окончания приема заявок – 02.02.2026

Дата, время проведения торгов –04.02.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции приема заявок:№11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,24,25,26,28,29,30 ЭТП https://tender-active.ru/

Позиции место приема заявок:10,16,21,23,27,31 - ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. Первые торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

32. Земельный участок площадью 825 кв.м., к/н 50:06:0040308:1056, по адресу: Московская обл., г.о. Шаховская, д. Рождествено, терр. НТ «Новое Рождествено», пер. Третий Рождественский, д.4, собств.: ООО «МАРШАЛ», П.727-САБ, цена: 420 000,00 руб.

33. Нежилое здание, доля в праве 1/2, к/н 50:24:0000000:12525площадью 631,3 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Орехово-3уевский р-н, Давыдовское с/п, д. Давыдово, собств.: Михайлова Анна Леонидовна, П. 815-САБ, цена: 10 122 000,00 руб.

34. 1/4 доли в квартире, к/н 50:35:0050109:699, расположенной по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 38, кв. 51, кадастровый номер, общ. пл. 49.8 кв.м., собств.: Давыдов Данил Сергеевич, П.821-САБ, цена: 950 000 руб.

35. Нежилое помещение пл.103,6 кв.м., к/н., 50:10:0050106:2940, адрес: Московская область, г. Химки, ул. Маяковского, д.16/10, корп. 23, кв. 24, собств.: Агафонов Павел Александрович, П.841-САБ, цена: 35 294 900,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –22.12.2025

Дата окончания приема заявок –21.01.2026

Дата, время проведения торгов – 23.01.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 35 ЭТП https://tender-active.ru/

Позиции место приема заявок: №32,33,34 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

36. Помещение (гараж), общей площадью 18 кв.м., к/н 50:53:0000000:4418, по адресу: Московская область, г. Лыткарино, ул. Колхозная, кор. 1А, пом. 309, собств.: Ершов Владимир Михайлович, П.660-САБ, цена: 869 550,00 руб.

37. Земельный участок, 826 кв.м., к/н 50:39:0050601:52; Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Серебряно-Прудский, рп. Серебряные Пруды, ул. Полевая, собств.: Ангалатян Ирине Ахперовне П.672-САБ, цена: 382 500,00 руб.

38. Земельный участок, пл. 482691+/-195 кв.м., к/н 50:37:0050105:46, адрес ориентира: Московская область, г. Кашира, пер. Березовый, д. 2, собств.: ООО «КАШИРА-АГРО», П.693-САБ, цена: 16 477 250,00 руб.

39. Гараж, пл. 25.50 кв.м. к/н 50:30:0000000:28816, адрес: Московская обл., г.Егорьевск, ул. Русанцевская, ГСК Дорожник, пом. 16, собств.: Белов Андрей Вячеславович, П. 718-САБ, цена: 210 545,00 руб.

40. Земельный участок пл. 825 кв.м., к/н: 50:06:0040308:946, адрес: Московская обл., г.о. Шаховская, д. Рождествено, терр. НТ «Новое Рождествено», пер. Третий Рождественский,16, собств.: ООО «Маршал» П.722-САБ, цена: 365 500,00 руб.

41. Земельный участок пл. 825+/-10 кв.м., к/н 50:06:0040308:1059, адрес: Московская обл., г.о. Шаховская, д. Рождествено, терр. НТ «Новое Рождествено», пер. Третий Рождественский, 5, собств.: ООО «Маршал» П.730-САБ, цена: 365 500,00 руб.

42. Земельный участок пл. 647,00 кв.м., к/н 50:45:0020412:26, адрес: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. К.Цеткин, дом 32, собств.: Зорин Владимир Александрович, П.724-САБ, цена: 6 610 948,95 руб.

43. Квартира пл. 31,1 кв.м., к/н 50:07:0000000:19416, адрес: Московская обл., Волоколамский р-н, г. Волоколамск, пр-зд Школьный, д. 7, кв. 70, собств.: Никонова Татьяна Анатольевна, П. 764-САБ, цена: 3062015,35 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –21.01.2026

Дата окончания приема заявок –21.02.2026

Дата, время проведения торгов – 24.02.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 36,37,38,42,43 ЭТП https://tender-active.ru/

Позиции место приема заявок: №39,40,41 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru