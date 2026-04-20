ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 06 и 22 мая 2026г

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Квартира, к/н 50:13:0050204:814, общ. пл. 47.2 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, Пушкинский район, пгт. Правдинский, ул. Полевая, д. 10, кв. 72, собств.: Анисимов Владимир Владимирович, Шаркова Алла Сергеевна, П. 1014-САБ, цена: 4 208 000 руб.

2. Квартира, к/н 50:43:0030301:613, общ. пл. 48.1 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 11, кв. 39, собств.: Гаршина Нина Михайловна, П.1015-САБ, цена: 5 152 000 руб.

3. Квартира общ. пл. 38.3 кв.м., к/н 50:12:0101003:6295, по адресу: Московская обл., г. Мытищи, пр-кт Астрахова, д. 12А, кв. 153, собств.: Чесноков Алексей Сергеевич, П.1016-САБ, цена: 6 671 200 руб.

4. Квартира, к/н 50:58:0050201:87, общ. пл. 30.9 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Ногина, д. 2Б, кв. 12, собств.: Страх Александра Алексеевна, П. 1017-САБ, цена: 2 516 000 руб.

5. Квартира, площадь 33.9 кв.м., к/н 50:21:0080105:17325 адрес: Московская обл., Ленинский муниц. район, г.п. Горки Ленинские, дер. Сапроново, мкр. «Купелинка», квартал «Центральный», д.2, кв.428, собств.: Маматкин Сергей Александрович, Маматкина Алена Юрьевна, П. 1018-САБ, цена: 4 083 593 руб.

6. Земельный участок, по адресу: Московская обл., Богородский г.о., д. Горки, ул. 2-ая Слобода, уч. 1Б, площадью 900 +/-10 кв.м, к/н 50:16:0401010:307; Жилой дом, по адресу: Московская обл., Ногинский район, с/п Мамонтовское, д. Горки, ул. Центральная д.38А, площадью 47,7 кв.м, к/н 50:16:0401010:859; Жилой дом, общ пл. 89.7 кв.м., по адресу: Московская обл., Богородский г.о., д. Горки, ул. 2-ая Слобода, д. 1Б, к/н 50:16:0401010:1297, собств.: Праведников Олег Юрьевич, П. 1019-САБ, цена: 3 510 000 руб.

7. Квартира площадью 115.4 кв.м, к/н 50:20:0040636:8443, расположенная по адресу: Московская область, Одинцовский г.o., д. Солослово, мкр. 1/5, д. 2, кв. 30, площадью 115.4 кв.м, собств.: Багиев Хусайн Рамзанович, П.1025-САБ, цена: 10 060 800 руб.

8. Квартира к/н 50:12:0101703:734, площадью 40.8 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Первомайская, д. 21, кв. 51, собств.: Ракитин Михаил Александрович, П. 1026-САБ, цена: 7 100 000 руб.

9. Земельный участок, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Бужаниново, кадастровый номер 50:05:0130117:755, общ. пл. 659 +\- 9 кв.м., собств.: Марусов Юрий Олегович, П. 1027-САБ, цена: 290 700 руб.

10. Земельный участок, общ. пл. 660 +/- 5 кв. м., к/н: 50:18:0070444:580; Жилой дом, общ. пл. 77.5 кв. м., по адресу: Московская область, м.о. Можайский, д. Блазново, территория СНТ Березки, д. 87/3, к/н: 50:18:0070444:1287 , собств.: Зинурова Гюзели Фаридовна, П.1034-САБ, цена: 10 475 100,00 руб.

11. Квартира, общ. пл. 32.7 кв.м., к/н 50:10:0010316:592расположенная по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Германа Титова, д. 6, кв. 329, собств.: Арсентьев Владимир Андреевич, П. 1041-САБ, цена: 6 155 200 руб.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

12. Жилой дом 68,1 кв.м., к/н 50:33:0010289:1923, адрес: МО, Ступинский район, д. Сумароково, расположенный на земельном участке 661+/-18 кв.м., к/н 50:33:0010289:524, собств.: Дикая Людмила Михайловна, П. 613-САБ, цена: 1 347 760,00 руб.

13. Земельный участок, общей площадью 989+/-22, к/н 50:07:0020502:903, расположенный по адресу: МО, Волоколамский район, д. Васильевское, собств.: Туаев Роман Захарович, П. 799-САБ, собств.: Туаев Роман Захарович, цена: 210 800,00 руб.

14. Квартира с к/н 50:55:0020455:740, общ. пл. 64.3 кв.м., по адресу: Московская обл., Ступинский р-он, п. Мещерино-1, д. 11, кв. 61, собств.: Петрова Светлана Владимировна, П. 941-САБ, цена: 2 465 000,00 руб.

15. Квартира, общ. пл. 30.7 кв.м., по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Дзержинского, д. 9а, кв. 12, к/н 50:45:0040808:88, собств.: Евстафьев Сергей Дмитриевич, П.948-САБ, цена: 3 465 960,00 руб.

16. Земельный участок 1000+/-22 кв.м., с к/н 50:07:0020502:888, по адресу: Московская область, Волоколамский район, с.п. Ярополецкое, д. Васильевское собств.: Сотников Александр Сергеевич, П. 958-САБ, цена: 244 120,00 руб.

17. Квартира, общ. пл. 57.2 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Гаевского, д. 3, кв. 4, к/н 50:21:0010219:573, собств.: Драгунов Роман Андреевич, П.960-САБ, цена: 5 096 328,00 руб.

18. Помещение (квартира), общ. пл. 41.4 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Королев, мкр. Болшево, проезд Бурковский, д. 38, корп. 2, кв. 65, к/н 50:45:0010142:502, собств.: Стаценко Орнеле Александровна, П.965-САБ, цена: 4 513 160,00 руб.

19. Земельный участок, общ. пл. 1000 кв.м., по адресу: Московская область, Домодедовский район, д. Новосъяново, к/н 50:28:0070503:23; Жилой дом, общ. пл. 357,9 кв.м., по адресу: Московская область, Домодедовский район, д. Новосъяново, ул. Речная, д. 25, к/н 50:28:0020408:344, собств: Симонов Александр Александрович., П.971-САБ, цена: 14 450 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.04.2026

Дата окончания приема заявок – 30.04.2026

Дата, время проведения торгов –06.05.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции №1-19 ЭТП https://auction.msk.ru/

Арест. недвиж. имущ-во. Первые торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

20. Нежилое помещение (гаражный бокс), с кад. Номером 50:14:0050621:423, общ. пл. 26 кв.м., по адресу: Московская область, г.Щелково-3, ул. Институтская, д.40, ГСК «Чкаловский», собств.: Котельникова Светлана Александровна, П. 1024-САБ, цена: 721 000 руб.

21. Помещение, общ. пл. 3.1. кв.м., к/н 50:11:0020214:7361, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, д. Сабурова, ул. Парковая, д.25, пом. 25, собств.: Михайлов Юрий Александрович, П. 1029-САБ, цена: 312 000 руб.

22. 1/3 доля в квартире, площадью 63,8 кв.м., к/н 50:22:0010213:8109, по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 13-А, кв. 46, собств.: Елисеенков Иван Сергеевич, П.1033-САБ, цена: 3 608 000 руб.

23. 1/2 доля в квартире, площадью 63,2 кв.м., к/н 50:64:0020106:1088 по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 15, кв. 41, собств.: Сурова Ольга Викторовна, П. 1035-САБ, цена: 5 141 000 руб.

24. 1/4 доля в квартире, площадью 41,5 кв.м., к/н 50:22:0040106:2927, по адресу: Московская обл., Люберецкий район, р.п. Томилина, ул. Гаршина, д. 9а, кв. 11, собств.: Москвичев Николай Владимирович, П. 1039-САБ, цена: 1 741 000 руб.

25. Земельный участок, площадь: 600 +/-9 кв.м., к/н 50:35:0040306:351по адресу: Московская обл., р-н Луховицкий, СТ «Майское», уч. 66, собств.: Никитина Елизавета Александровна, П.1042-САБ, цена: 294 000 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

26. Нежилое здание, площадью 631,3 кв.м., с к/н 50:24:0000000:12525, доля в праве 1/2, расположенное по адресу: Московская область, Орехово-3уевский р-н, Давыдовское с/п, д. Давыдово, собств.: Михайлова Анна Леонидовна, П.815-САБ, цена: 8 603 700,00 руб.

27. Земельный участок, к/н 50:16:0102008:114, по адресу: Московская обл. с. Ямкина, СНТ «Буреломка-2», уч. 87, общ. пл. 505 кв.м.; Садовый к/н 50:16:0102008:447, по адресу: Московская обл. с. Ямкина, СНТ «Буреломка-2», уч. 87, общ. пл. 28 кв.м., собств.: Ахмедов Назим Салех Оглы, П. 910-САБ, цена: 1 286 050,00 руб.

28. Помещение, общ. пл. 3,8 кв.м; к/н 50:11:0010104:12340; по адресу: МО, г. Красногорск, ул. Видная, д.1, пом. 064, собств.: Чатаклы Наталье Сергеевне, П. 917-САБ, цена: 1 393 150,00 руб.

29. Помещение площадью 18,5 кв. м., расположенное: МО, г. Зарайск, ГСК Старт, пом. 118, к/н 50:38:0071307:449, собств.: Аляпов Николай Викторович, П.919-САБ, цена: 340 746,30 руб.

30. Помещение, общ. пл. 52.6 кв.м., к/н 50:22:0060703:13311, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, поселок городского типа Красково, ул. Карла Маркса, д. 1/1, кв. 256, собств.: ООО «Ир-Монтаж», П. 929-САБ, цена: 7 209 700,00 руб.

31. Помещение (жилое), общ. пл. 76.3 кв.м., к/н 50:22:0060703:13248, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, поселок городского типа Красково, улица Карла Маркса, д. 1/1, кв. 19, собств.: ООО «Ир-Монтаж», П. 930-САБ, цена: 10 457 550,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –20.04.2026

Дата окончания приема заявок –20.05.2026

Дата, время проведения торгов – 22.05.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции №20-21,25-31 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 22-24- ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru